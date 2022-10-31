TRT spikeri işten mi çıkarıldı? 'Ümmet olmak' olayı nedir? TRT spikeri Deniz Demir ne dedi, neden kovuldu?

TRT spikeri işten mi çıkarıldı? Bir haber akışı sonunda 30 Ağustos kutlamaları için konuşma yapan TRT spikeri Deniz Demir konuşmaları ile gündem olmuştu. Peki 'Ümmet olmak' olayı nedir? TRT spikeri Deniz Demir ne dedi, neden kovuldu? İşte detaylar...

TRT spikeri işten mi çıkarıldı? Bir haber akışı sonunda 30 Ağustos kutlamaları için konuşma yapan TRT spikeri Deniz Demir konuşmaları ile gündem olmuştu. Peki 'Ümmet olmak' olayı nedir? TRT spikeri Deniz Demir ne dedi, neden kovuldu? İşte detaylar...

TRT spikeri işten mi çıkarıldı?

TRT haber spikeri Deniz Demir Cumhuriyet kutlaması adına, haberlerin sonunda bir konuşna yaptı. Demir, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın" demişti.

Haberin ardından Demir'in sözleri bazı kesimlerce alkışlanırken, bazı kesimler tarafından hoş karşılanmadı. Sosyal medya adeta Demir'in sözleri ile ikiye ayrıldı.

Deniz Demir'in açıklaması

Demir, "TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasından 2. olarak torpilsiz, emeğimle çalışmaya başladığım 18 yıldır da onurla ve gururla mesai verdiğim TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir... Destek veren herkese teşekkürler.. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" açıklamasını paylaştı.