Sağlık personeli atama ne zaman? Hemşire-Tekniker-ATT-Ebe-Teknisyen ataması ne zaman? Atama bekleyen binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına odaklanmış durumda. Sağlık Bakanlığı'nda yüksek miktarda atama yapılacağının müjdesi daha önce verilmişti ancak atama takvimine ilişkin sayı henüz netleşmemesi atama bekleyen sağlıkçıları endişelendiriyor. Bilim Kurulu Toplantısı'dan sonra yazılı açıklama yapan Koca 'Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız.' diyerek atama bekleyen sağlıkçılara müjdeli haberi verdi. Peki Radyoloji-Odyoloji-Anestezi-Laboratuvar teknikeri-Tıbbi sekreter ataması 2021 ne zaman?

Bakan Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nda bu sene çok ciddi bir personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen aylara rağmen atama ile ilgili bir gelişme yaşanmaması atama bekleyen sağlıkçıları endişelendirmişti. Sağlık Bakanı Koca'dan gelen son açıklama ise yüreklere su serpti. Bakan Koca'nın açıklamasına göre iyi bir atama yapılacak ve çok yakında atama sayısı ve branş dağılına dair detaylar belirlenecek.

Sağlık personeli atama ne zaman?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapan Bakan Koca atama bekleyen sağllıkçılara da müjdeler verdi. İşte Bakan Koca'nın açıkalmaları; Konuyu tüm yönleri ile ele alıyoruz. Tüm tarafların fikrine, tecrübesine ve görüşüne müracaat edeceğiz. Çoğulcu bir yaklaşımla ele alınacak her konuda ortak akla katkı sunacak her katkıyı son derece değerli görüyorum. Daha iyi eğitim alan ve daha iyi koşullarda çalışan uzmanlık öğrencilerinin, gelişmişlik seviyemizin önemli ölçülerinden biri olacağını düşünüyorum. Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız."

Hemşire-Tekniker-ATT-Ebe-Teknisyen ataması ne zaman?

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi: “Sayı netleşmedi, ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili bir açıklama da yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak.”

Sağlık pereoneli atamalarında mülakat kalktı mı?

Sağlık Bakanı Koca sağlık persoenli atamalarının sadece KPSS puanı ile yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine sağlık bakanlığı atamalarında mülakat kalktı mı sorusu sorulmaya başlandı. Bakan Koca açıklamasında "Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi.

Sağlık personeli nedir?

Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belge verilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görev alan kişiye sağlık personeli denir. Sağlık personeli sağlık sektöründeki farklı işleri yapan yardımcı elemandır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.