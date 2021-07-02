Sağlık Bakanlığı personeli (hemşire, doktor, memur) temmuz zammı ne kadar? Milyonlarca memur ve emekli haziran enflasyonunun açıklanmasını dört gözle bekliyor. Açıklanacak haziran enflasyonu ile memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak temmuz zammı da netlik kazanacak. Temmuz ayı zammı Sağlık Bakanlığı personellerine de yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı'nda çalışan hemşire, doktor ve memurlara temmuzda ne kadar zam yapılacak? Hemşire temmuz zammı ne kadar olacak? Doktor temmuz zammı ne kadar olacak? İşte temmuz ayında memurlara yapılması beklenen zam oranı...

Milyonlarca memur ve emekli haziran enflasyonunun açıklanmasını dört gözle bekliyor. Hemşire, doktor, memur gibi sağlık personelleri temmuz ayında zam alacak. Açıklanacak haziran enflasyonu ile memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak temmuz zammı da netlik kazanacak. Temmuz ayı zammı Sağlık Bakanlığı personellerine de yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı'nda çalışan hemşire, doktor ve memurlara temmuzda ne kadar zam yapılacak? Hemşire temmuz zammı ne kadar olacak? Doktor temmuz zammı ne kadar olacak? İşte temmuz ayında memurlara yapılması beklenen zam oranı...

Milyonlarca kişi haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Emekliler ve memurlar açıklamacak olan haziran enflasyonu ile temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı öğrenmiş olacak. Haziran enflasyonu ile milyonlarca kişi maaşlarını zamlı olarak alacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli 700 binden fazla personele de temmuz ayında zam yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personeline temmuz zammı ne kadar olacak? Sağlık personeline temmuzda ne kadar zam yapılacak? 2021 temmuz zammı hemşire, doktor belli oldu mu?

SAĞLIK PERSONELİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR? 2021

Memurlara bu yılın ikinci yarısında yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, ocak – haziran döneminde yüzde 3'ü aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Haziran enflasyonu son 18 yıllık ortalamaya uygun gerçekleşirse memur maaşlarına da temmuzda yüzde 6.44 oranında zam yapılacak.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Bir başka deyişle 5 aylık enflasyon göz önüne alındığında memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 3,39'luk ek zam almaya hak kazandı. Kesin rakam pazartesi belli olacak.

HAZİRAN ENFLASYONU KAMU İŞÇİLERİ İÇİN DE ÖNEMLİ

Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

Bu yılın ikinci yarısı için temmuz ayında memur maaşları ile tüm emeklilerin aylıkları aynı oranda artacak. Altı aylık dönemde TÜFE yüzde 6.44 oranında arttığında en düşük memur maaşı 292 TL artışla 4834 TL, en düşük emekli memur aylığı da 196 TL artışla 3 bin 245 TL olacak.

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Vali 14.835 TL

Genel müdür (1/4) 14.914 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839 TL

Memur (Lisans - 9/1) 4.841 TL

Öğretmen (1/4) 6.049 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648 TL

Başkomiser (3/1) 7.833 TL

Polis memuru (8/1) 6.859 TL

Uzman doktor (1/4) 9.314 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL

Mühendis (1/4) 8.001 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596 TL

Vaiz (1/4) 6.285 TL

Avukat (1/4) 7.639

En düşük memur maaşı 4.542 TL

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kişi dört gözle haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Peki haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.