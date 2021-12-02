Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 40 bin atamada hangi bölümden kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı yapılacağının müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından binlerce sağlık mezunu atamalarda branş ve kontenjanların belli olup olmadığını merak ediyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını belirtmişti. 40 bin sağlık personeli atamalarında branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 40 bin atamada hangi bölümden kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı yapılacağının müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından binlerce sağlık mezunu atamalarda branş ve kontenjanların belli olup olmadığını merak ediyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını belirtmişti. 40 bin sağlık personeli atamalarında branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak?

Binlerce s ağlık mezunu Sağlık Bakanlığı bünyesine atanabilmek için gün sayıyor. Sağlık Bakanı Koca aylar öncesinde yaptığı açıklamada SAğlık Bakanlığı'na geniş bir personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni sağlık personeli alacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklaması ile sevinen sağlıkçılar kendi branşlarında ve bölümlerinde kaç kişi atanacağını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı hangi bölümden kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı hangi bölümden kaç kişi lacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin atama (Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker) sayıları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı

Bakan Fahrettin Koca binlerce sağlık çalışanını heyecanlandıran açıklamada bulundu. Bakan Koca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Bu açıklamın ardından müjdeler peş peşe geldi. Koca "Sağlık çalışanlarına 2.500-5.000 lira arası zam yapacağız" dedi. Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 40 bin atamada hangi bölümden kaç kişi alınacak?

Sağlşık Bakanlığı personel alımına ilişkin net sayılar bir kaç gün içinde netlik kazanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde; 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

2021 Hemşire-ebe-tekniker-teknisyen alımı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs pandemisi ile birlikte sağlık çalışanı ordusunun önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Salgın ile birlikte sağlık personeli ihtiyacı oldukça arttı. Hemşire-ebe-tekniker-teknisyen atamaları yapıldı. Bakan Koca Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanı Koca atama bekleyen sağlıkçıları sevindirdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde geçtiğimiz dönemlerde yapılan atamalarda en büyük payı hemşire, ebe, teknisyen ve teknikerler almıştı. Bu sene de bu alanlarda atamaların yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ancak 40 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş sayısına dair net rakamlar henüz belli değil. İlerleyen günlerde sayının netleşip açıklanması bekleniyor.

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