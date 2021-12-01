Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hemşire atama | (Lise-Üniversite) Kaç hemşire atanacak? Atama bekleyen binlerce sağlıkçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. Erdoğan açıklamasında '40 bin yeni sağlık personeli alınacağının paylaşmak istiyorum.' demişti. Açıklamanın ardından hemşireler de kendi branşlarında kaç kişi atanacağını araştırmaya başladı. Hemşire atamaları lise (ortaöğretim) ve üniversite (lisans) mezuniyetlerine göre yapılıyor. Peki 2021 yılı 40 bin sağlık personeli atamasında hemşire branşından kaç kişi atanacak. 40 bin atamada kaç hemşire alınacak?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hemşire atama | (Lise-Üniversite) Kaç hemşire atanacak? Atama bekleyen binlerce sağlıkçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. Erdoğan açıklamasında "40 bin yeni sağlık personeli alınacağının paylaşmak istiyorum." demişti. Açıklamanın ardından hemşireler de kendi branşlarında kaç kişi atanacağını araştırmaya başladı. Hemşire atamaları lise (ortaöğretim) ve üniversite (lisans) mezuniyetlerine göre yapılıyor. Peki 2021 yılı 40 bin sağlık personeli atamasında hemşire branşından kaç kişi atanacak. 40 bin atamada kaç hemşire alınacak?

Atama bekleyen binlerce sağlıkçı atamaların bir an önce yapılmasını talep ediyor. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na geniş kadrolu bir atama programı yapılacağından bahsetmişti. Bakan Koca'nın açıklamasının üzerinden uzun zaman geçti ve atamalar halen bekleniyor. Bakan Koca hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik konusuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak."

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hemşire atama

Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından sağlık mezunları kendi bölümlerinde ve branşlarınde ne kadar alım olacağını araştırmaya başladı. Hemşireler de kendi alanlarında alımın ne kadar lacağını merak ediyor. Hemşire atama branş ve kontenjanı henüz belli değil. Atama duyurusu ve başvuru şartları Bakanlığın "https://yhgm.saglik.gov.tr/" internet sitesinden yayınlanacak. Ancak kontenjan ve branş dağılımı henüz belli değil. Bakan Koca TBMM'de geçtiğimiz hafta yaptıı açıklamada atamaların ne zaman yapılacağına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” Binlerce sağlıkçı kontenjan, branş ve kadro dağılımına ilişkin detayların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Kaç hemşire atanacak? (Lise-Üniversite mezunu)

Sağlık Bakanı Koca atama bekleyen sağlıkçıları sevindirdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde geçtiğimiz dönemlerde yapılan atamalarda en büyük payı hemşire, ebe, teknisyen ve teknikerler almıştı. Bu sene de bu alanlarda atamaların yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ancak 40 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş sayısına dair net rakamlar henüz belli değil. İlerleyen günlerde sayının netleşip açıklanması bekleniyor.

2020 yılı 18 bin sağlık personeli hemşire kontenjanı

2020 yılında yapılan 18 bin personel alımına ilişkin kontenjan ve branş dağılımına bakıldığı zaman lisans mezunu hemşire atama sayısının 9.373 olduğu görülüyor. Ortaöğretim (lise) mezunu hemşire arama sayısının ise 1627 olduğu görülüyor.

Sağlık Bakanlığı atamaları başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde; 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.