2021 Sağlık personeli alımı kontenjan ve branş dağılımı | 40 bin atama (Hemşire-Ebe) kaç kişi alınacak?

40 bin sağlık personeli alımı 2021 yılında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 40 bin atamanın yapılacağı müjdesini vermişti. Atama bekleyen sağlıkçılar Erdoğan'ın açıklaması ile sevinirken kendi branşlarında kaç kişinin alınacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 yılı 40 bin sağlık personeli atamasında hemşire ve ebe branşından kaç kişi atanacak. Sağlık Bakanlığı personel ataması kadro, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

40 bin sağlık personeli alımı 2021 yılında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 40 bin atamanın yapılacağı müjdesini vermişti. Atama bekleyen sağlıkçılar Erdoğan'ın açıklaması ile sevinirken kendi branşlarında kaç kişinin alınacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 yılı 40 bin sağlık personeli atamasında hemşire ve ebe branşından kaç kişi atanacak. Sağlık Bakanlığı personel ataması kadro, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin sağlık peroneli alımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında " Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Erdoğan'ın açıklaması atama bekleyen binlerce sağlık mezununu heyecanlandırdı. Sağlık Bakanlığı atamalarına dair kontenjan ve branş dağılımının ise ne zaman belli olacağı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2021 Sağlık personeli alımı kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin akdro ve branş dağılımlarına dair net sayının ilerleleyen günlerde belli olması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'ın 40 bin atama müjdesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

40 bin atama (Hemşire-Ebe) kaç kişi alınacak?

Hemşire ve ebeler 40 bin sağlık personeli ataması yapılacağının açıklanmasına sevindi ve kendi branşlarında atamaların ne kadar kaç kişi olacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı atamalarında hemşire ve ebe bölümününe geniş yer ayırıyor. Bu sene yapılan atamalarda da en büyük payların hemşirelik ve ebelik branşında olacağı tahmin ediliyor. Ancak net sayı önümüzdeki günlerde belli olacak. 2020 yılı 18 bin sağlık personeli atama sayılarına ilişkin sayılar aşağıdaki listede yer alıyor. Listeye bakarak fikir sahibi olabilirsiniz...

Ebe nedir?

Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.

Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de, genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşır; ebeler doğum öncesi bakımı sağlar, doğumun gidişini yönlendirir ve normal doğumları yaptırırlar.

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.

Hemşireler, hasta bakımına yaklaşım, eğitim ve uygulama kapsamı bakımından diğer sağlık ekibi üyelerinden ayrılır. Hemşirelik, geniş uygulama alanlarına sahiptir. Hemşireler tedavi planını uygular, tedavinin gidişatını değerlendirir, hastayı fizik muayeneden geçirir, hastayı takip eder, acil durumlara müdahale eder ve hastanın tıbbi bakımını planlar. Bakım sağlama rolü, hemşireliğin tarihsel imajını şekillendirmiştir. Hemşirelere eğitim düzeyinde yapılan çeşitli düzenlemelerle bağımsız çalışmaya olanak sağlanmıştır. Savaş sonrası dönemde hemşirelik eğitimi, gelişmiş ve uzmanlaşmış bir kimliğe bürünmüş, birçok geleneksel düzenlemeler ve değişen bakım sağlayıcı rollerle bir çeşitlilik süreci geçirmiştir.

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