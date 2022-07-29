Sağlık Bakanlığı 27 bin atama 2022 | Kontenjan ve branş dağılımı | Hangi bölümden kaç kişi atanacak? (Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen) 27 bin sözleşmeli sağlık personeli atamasında kaç hemşire ve ebe atanacak? Sağlık bölümü mezunlarını sevindirecek gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Kendi branş ve bölümlerinde atama bekleyen sağlıkçılar 27 bin sağlık personeli atamalarının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı 27 bin atama 2022 | Kontenjan ve branş dağılımı | Hangi bölümden kaç kişi atanacak? (Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen) 27 bin sözleşmeli sağlık personeli atamasında kaç hemşire ve ebe atanacak? Sağlık bölümü mezunlarını sevindirecek gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Kendi branş ve bölümlerinde atama bekleyen sağlıkçılar 27 bin sağlık personeli atamalarının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Sözleşmeli sağlık personeli atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı bünyesine 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 27 bin atama 2022

Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmeyi bekleyen binlerce sağlık mezunu Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası heyecanlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden belirlenmesine karar verildiği bildirildi.

27 bin atama kontenjan ve branş dağılımı

Sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edilecek.

27 bin sağlıkçı atamasında kaç hemşire alınacak?

27 bin sağlık personeli atamalarına dair yer alan bilgide hemşire kontenjanından atamalar oldukça sınırlı. Yer alan bilgilere göre sadece 3 hemşire ataması yapılacak.

Hangi bölümden kaç kişi atanacak? (Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen)

2022 20 bin sözleşmeli sağlık personeli kararında yer alan bilgilere göre; 19 bin 694'ü uzman tabip, 7 bin 114'ü tabip, 147'si ebe, 38'si sağlık memuru, 3'ü hemşire olacak. Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek. Ayrıca acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlık. Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak.

Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek.

Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek.

Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak.

İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak.

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak.