27 bin sağlık personeli atama branş ve kontenjan dağılımı 2022 | 27 bin sağlıkçı ataması ne zaman? 27 bin atama hangi bölümlerden yapılacak? Sağlık bölümü mezunları atanacakları günün hayalini kurarken yeni atama takvimlerinin belirlenmesini talep ediyordu. Resmi Gazete'de yer alan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı sağlıkçıları sevindirdi. Buna göre 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki 27 bin atama ne zaman yapılacak ve kadro, kontenjan, branş ağılımı belli oldu mu?

27 bin sağlık personeli atama branş ve kontenjan dağılımı 2022 | 27 bin sağlıkçı ataması ne zaman? 27 bin atama hangi bölümlerden yapılacak? Sağlık bölümü mezunları atanacakları günün hayalini kurarken yeni atama takvimlerinin belirlenmesini talep ediyordu. Resmi Gazete'de yer alan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı sağlıkçıları sevindirdi. Buna göre 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki 27 bin atama ne zaman yapılacak ve kadro, kontenjan, branş ağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesine binlerce kişinin ataması daha yapılacak. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göe 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden belirlenmesine karar verildiği bildirildi.

27 bin sağlık personeli atama branş ve kontenjan dağılımı 2022

27 bin sözleşmeli sağlık personeli atamalarının nerelere yapıalcağı da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı 27 bin personel atama branş ve kontenjanları;

Atamalarda kadro şöyle ayrıldı; acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edilecek. Söz konusu kişilerden 19 bin 694'ü uzman tabip, 7 bin 114'ü tabip, 147'si ebe, 38'si sağlık memuru, 3'ü hemşire olacak. Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

27 bin sağlıkçı ataması ne zaman?

27 bin sağlık personeli atamasına ilişkin takvim önümüzdeki günlerde belli olacak. Atama başvuruları da önümüzdeki günlerde başlayacak.