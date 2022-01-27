Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü mü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim neden öldürdü? Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş Kulbü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gece saat 00.30 sıralarında kurşunların hedefi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralandı. Polis cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kim olduğu da merak edilip araştırılıyor. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü mü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim neden öldürdü? Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş Kulbü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gece saat 00.30 sıralarında kurşunların hedefi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralandı. Polis cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kim olduğu da merak edilip araştırılıyor. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti sonrası polis ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. 42 yaşında olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ünlü sunucu Ece Erken'in eşi olarak biliniyordu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu aynı zamanda eski Beşiktaş yöneticisiydi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kendi hukuk bürosunu açan Şafak Mahmutyazıcıoğlu pek çok firmanın hukuk danışmanlıoğını yürtüttü. Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Aynı zamanda Beşiktaş yöneticisi de olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 çocuk babasıydı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Beşiktaş'tan taziye mesajı geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Eski yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." .