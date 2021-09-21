Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni sezon yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz uzun süren aranın ardından yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Sadakatsiz'in son bölümünde Derin arabasıyla Asya'yı kaçırmış ve uçuruma doğru arabayı sürerken bölüm biterek dizi sezon finali yapmıştı. 31. bölüm ile sezon finali yapan Sadakatsiz dizisinde Asya'nın ölüp ölmediğini izleyici merak ediyor. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan fragmanında yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı da belli oldu. İşte Sadakatsiz yeni bölüm, yeni sezon 32. bölüm yayın tarihi...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayınlandığı her akşam milyonlarca kişiyi ekran başına kilitliyor. Sadakatsiz dizisi 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 31. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin son bölümünde Derin aracına Asya'yı da alarak bir gezintiye çıkmıştı. İlerleyen dakikalarda kontrolden çıkan Derin aracı Asya ile birlikte uçuruma sürmüştü. Heyecan dolu bir noktada son bulan dizinin yeni sezonu merak içinde bekleniyordu. Yayınlanan son fragmanda Sadakatsiz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni sezon yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisi 2.seozon yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Kanal D'nin reytin grekortmeni dizisi uzun süren aranın ardından yeninden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sadakatsiz'in 31. bölümü heyecanlı bir şekilde bitmişti. Son bölümde Asya ile Derin'in hayatta kalıp kalmayacağı kafalarda soru işaretine neden oluyırdu. Ancak yayınlanan yeni fragmanda Asya ile Derin'in yaşadığı öğrenildi. Derin'in tekerli sandalyede olması ise izleyicinin kafasını kurcalayan bir başka konu. Sadakatsiz dizisinin tutkunları Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz 2. seozn ne zaman yayınlanacak? gibi soruları soruyırdu. Son fragman ile bu soruların da yanıtı belli oldu.

Sadakatsiz yeni sezon yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak?

Sadakatsiz dizisi aylar süren aranın ardından yeniden Kanal D ekranlarında olacak. Dizi 29 Eylül akşamı Kanal D'de izlenebilecek.

Sadakatsiz yeni sezon fragmanı

Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni sezon fragmanında Volkan ve Asya'nın yeniden beraber olduğu görülüyor. Asya, ‘Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor

Volkan ise bir görüşmede, ‘Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.

Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir?

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakteri özel bir hastanede çalışan başarılı bir doktor rolündedir. Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri de Asya'nın kocasıdır. Bu çiftin Ali (Alp Akar) adında bir oğulları vardır. Doktor Asya, mimar kocası Volkan ve oğulları Ali ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu huzurlu yuvanın bozulması, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisinin olmasıyla yerle bir oluyor. Bu durumu öğrenen Doktor Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocası Volkan'dan intikam almak arasında tercih yapmaktadır. Konusu ile oldukça dikkat çeken Sadakatsiz dizisi, psikoloji ve dram ağırlıklı bir dizidir. Dizinin karı-koca ilişkilerine ve bu ilişkilerde yaşanan ihanetlere değinmesi senaryoyu oldukça gerçekçi kılmaktadır.

Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.