Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Volkan ölüyor mu? Sadakatsiz bitecek mi? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına bağlamaya devam ediyor. Sadakatsizin son bölümünde Vokan'ın Derin tarafından göğsünden bıçaklanması izleyenleri şaşırttı. Dizinin final yapacağı konuşulurken Sadakatsiz izleyicileri Volkan'ın ölüp ölmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki Sadakatsiz dizisinde Volkan öldü mü?

Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Volkan ölüyor mu? Sadakatsiz bitecek mi? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına bağlamaya devam ediyor. Sadakatsizin son bölümünde Vokan'ın Derin tarafından göğsünden bıçaklanması izleyenleri şaşırttı. Dizinin final yapacağı konuşulurken Sadakatsiz izleyicileri Volkan'ın ölüp ölmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki Sadakatsiz dizisinde Volkan öldü mü?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Sadakatsiz 58. bölüm fragmdanında Derin Asya'yı korkutmak için eline aldığı bıçağı yanlışlıkla Volkan'ın göğsüne saplıyor. Kanlar içinde kalan Volkan'ın yere yığılması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İzleyiciler Volkan ölecek mi? sorusunu sormaya başladı.

Sadakatsiz Volkan ölecek mi?

Dizide Caner Cindoruk'un canlandırdığı Volkan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmaycağı merak ediliyor. Dizinin 58. bölümünde Volkan Derin tarafından bıçaklanıyor. Yeni bölümde Volkan'ın ölüp ölmediği belli olacak. Sevilen dizi üç bölüm sonra final yapacak.

Sadakatsiz bitecek mi?

Sadakatsiz dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk diziden ayrılacak. Sadakatsiz, 11 Mayıs Çarşamba günü yeni bölümü ile seyircilerini şşırtacak.

Sadakatsız 58. bölümde ne olacak?

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanına Derin'in Volkan'ı bıçaklaması damga vurdu. Sadakatsiz 58. Bölüm fragmanında Asya, ‘Derin'e söylemen gerekenleri söyle Volkan.' Diyor. Derin ne söylediğini soruyor. Asya, ‘Senden boşanacağını ve beni sevdiğini.' Yanıtını veriyor. Eline bıçak alan Derin Asya'ya doğru yöneliyor. Volkan onu engellemeye çalışırken Derin'in elindeki bıçak Volkan'a saplanıyor.