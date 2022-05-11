Sadakatsiz Volkan öldü mü? Volkan diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz dizisinde Volkan ölüyor mu? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 58. bölümü ile izleyenleri yine ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinin final yapacağına dair iddialar gündemde tazeliğini korurken son bölümde Volkan'ın başına gelenler izleyenleri meraklandırdı. Derin'in Asya'yı korkutmak için eline aldığı bıçak arbedede Volkan'ın göğsüne saplanıyor. Volkan'ın ölüp ölmediği sorusu dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

Sadakatsiz Volkan öldü mü? Volkan diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz dizisinde Volkan ölüyor mu? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 58. bölümü ile izleyenleri yine ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinin final yapacağına dair iddialar gündemde tazeliğini korurken son bölümde Volkan'ın başına gelenler izleyenleri meraklandırdı. Derin'in Asya'yı korkutmak için eline aldığı bıçak arbedede Volkan'ın göğsüne saplanıyor. Volkan'ın ölüp ölmediği sorusu dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Sadakatsiz'in son bölümü merakla beklenirken yayınlanan fragman herkesi şaşırttı. Sadakatsiz 58. Bölüm Fragmanında Derin Asya'yı korkutmak için eline aldığı bıçağı yanlışlıkla Volkan'ın göğsüne saplıyor. izleyiciler sahne karşısında şok olurken Volkan'ın ölüp ölemeyeceği merakla beklenmeye başlandı.

Sadakatsiz Volkan öldü mü?

Sadakatsiz dizisinin 58. bölümünde Volkan, Derin tarafından yanlışlıkla bıçaklanıyor. Göğsünden ve kalbinin olduğu bölgesine saplanan bıçak Volkan'ın yere yığılmasına neden oluyor. Volkan'ın önümüzdeki bölümlerde olup olmayacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Sadakatsiz dizisinde Volkan ölüyor mu?

Volkan'ın bıçaklanmayı yaralı olarak atlatacaı öğrenildi. Volkan'ın bir kaç gün yoğun bakıdd kaldıktan sonra diziye veda etmesi bekleniyor. Asya'nın ise giriştiği intikam yolundan bu olay sonrası dönmesi bekleniyor.

Volkan diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisinde bir süredir yaprak dökümü sürüyor. Dizinin baş rol oyuncularından Burak Sergen geçtiğimiz aylarda diziden ayrılmıştı. Dizinin yeni bölümlerinde Volkan'ın da diziden ayrılacağı iddia ediliyordu. Volkan'ın son 3 bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisinden ayrılması bekleniyor.

Sadakatsiz nedere çekiliyor?

İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme aldığı Sadakatsiz dizisi İstanbul ve Tekirdağ'da çekiliyor.

Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisi her çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. .