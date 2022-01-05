Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz neden yok? 5 Ocak Çarşamba Sadakatsiz yayınlanacak mı? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 46. bölümü merakla bekleniyordu. 5 Ocak Çarşamba günü Kanal D ekranlarını açan dizi hayranları Sadakatsiz dizisinin yayınlanmadığını görünce şaşırdı. Sadakatsiz'in yayın saatinde Annem adlı filmin yayınlandığı görüldü. Peki Sadakatsiz neden yayınlanmadı.

Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz neden yok? 5 Ocak Çarşamba Sadakatsiz yayınlanacak mı? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 46. bölümü merakla bekleniyordu. 5 Ocak Çarşamba günü Kanal D ekranlarını açan dizi hayranları Sadakatsiz dizisinin yayınlanmadığını görünce şaşırdı. Sadakatsiz'in yayın saatinde Annem adlı filmin yayınlandığı görüldü. Peki Sadakatsiz neden yayınlanmadı.

Sadakatsiz neden yayınlanmadı?

Sadakatsiz dizisinin 5 Ocak'ta neden yayınlanmadığına dair bir açıklama gelmedi. Kanal D'de dizi saatinde Annem adlı filim oynatıldı. Dizinin yılbaşı arası vermiş olabileceği düşünülüyor.

Kanal D 5 Ocak yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem (Yerli Sinema)

22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)

00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Küçük Ağa

Sadakatsiz son bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba yayınlanan 45. yeni bölümde Ali'nin geçirdiği kaza, Volkan ve Asya'nın kabusu oluyor!

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.