Sadakatsiz Mehmet kim? Sadakatsiz dizisinde Mehmet Aras'ın neyi oluyor? sorusu Sadakatsiz izleyicileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ailesinin geçmişini araştıran Aras Mehmet ismine ulaştı. Karısının da kendisini Mehmet ile aldattığını öğrenen Aras Leyla'nın Tekirdağ'a dönmesiyle büyük bir şok yaşadı. Mehmet'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Sadakatsiz Mehmet kim? Sadakatsiz dizisinde Mehmet Aras'ın neyi oluyor? sorusu Sadakatsiz izleyicileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ailesinin geçmişini araştıran Aras Mehmet ismine ulaştı. Karısının da kendisini Mehmet ile aldattığını öğrenen Aras Leyla'nın Tekirdağ'a dönmesiyle büyük bir şok yaşadı. Mehmet'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Sadakatsiz disi 15 Aralık Çarşamba günü yayınlanan son bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinde yeni bir karakter daha ortaya çıktı. Aİlesini yanan evlerini ve yangının neden çıktığını araştıran Aras Mehmet ismi ile karşılaştı. Karısı Leyla'nın da kendisini Mehmet ile aldattığını söyleyen Aras, Mehmet ile karşılaşacak mı?

Sadakatsiz Mehmet kim?

Sadakatsiz dizisinde Mehmet karakterinin kim olduğu henüz belli değil. ilerleyen günlerde Sadakatsiz Mehmet'in kim olduğu ve hangi oyuncunun bu rolü üstlendiği belli olacak.

Sadakatsiz dizisinin konusu nedir?

Konusu ile oldukça dikkat çeken Sadakatsiz dizisi, psikoloji ve dram ağırlıklı bir dizidir. Dizinin karı-koca ilişkilerine ve bu ilişkilerde yaşanan ihanetlere değinmesi senaryoyu oldukça gerçekçi kılmaktadır.

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakteri özel bir hastanede çalışan başarılı bir doktor rolündedir. Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri de Asya'nın kocasıdır. Bu çiftin Ali (Alp Akar) adında bir oğulları vardır. Yıllarca mutlu aile tablosu çizen Asya, Volkan ve Ali, bir gün gelince ailelerinde problemler yaşamaya başlamışlardır. Bu problemin sebebi ise Asya'nın Volkan'ın atkısında bulduğu sarı uzun bir kadın saçının telidir. Bu olaydan sonra Asya bu saç telinin kime ait olduğunu araştırmaya başlar. Fakat bu süreçte kocasını suçladığı için kendine kızmaya başlayan Asya, daha sonra kocasının gerçekten kendisini aldattığını görür. Bu durumu sindiremeyerek kocasına ihanetin bedelini ödetmek ister. Volkan'ın Asya'yı aldattığı kişi ise iş arkadaşının kızıdır ve kız Volkan'dan hamile kalmıştır. Volkan'ın sevgilisi Derin'i Melis Sezen, Derin'in babası ve Volkan'ın iş arkadaşı olan Haluk karakterini ise duayen oyuncu Burak Sergen canlandırmaktadır.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen - Derin

Burak Sergen – Haluk

Özge Özder – Derya

Eren Vurdem Mert

Yeliz Kuvancı Bahar

Emir Tarık Tekin - Selçuk

Alp Akar - Ali

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