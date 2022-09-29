Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ne doktoru? Ünlü tiyatrocu, dizi ve film oyuncusu Günay Karacaoğlu ile Saadettin Eskiçorapçı uzun süren birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı. Bir dönem Şevket Çoruh ile de evli olan ve bu evlilikten bir çocuğu olan Günay Karacaoğlu 3. evliliğini Saadettin Eskiçorapçı ile yaptı. Saadettin Eskiçorapçı'nın kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin önde gelen tıp doktorlarından olan Saadettin Eskiçorapçı tıp alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. İşte Saadettin Eskiçorapçı'nın hayatı ve biyografisi...

Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ne doktoru? Ünlü tiyatrocu, dizi ve film oyuncusu Günay Karacaoğlu ile Saadettin Eskiçorapçı uzun süren birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı. Bir dönem Şevket Çoruh ile de evli olan ve bu evlilikten bir çocuğu olan Günay Karacaoğlu 3. evliliğini Saadettin Eskiçorapçı ile yaptı. Saadettin Eskiçorapçı'nın kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin önde gelen tıp doktorlarından olan Saadettin Eskiçorapçı tıp alanında önemli çalışmalara imza atmıştır.

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu ile Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. 51 yaşındaki oyuncu Günay Karacaoğlu ile Saadettin Eskiçorapçı uzun süre birliktelik yaşıyordu. Evlilik kararı alan çift sae bir nikah tören ile dünya evine girdi. Karacaoğlu sürpriz nikahın fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet' dedim" mesajıyla yayınladı. Sosyal medyada paylaşlan fotoğrafların ardından Saadettin Eskiçorapçı'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı'nın hayatı....

Saadettin Eskiçorapçı kimdir?

Saadettin Eskiçorapçı Türkiye'nin önde gelen tıp hekimlerinden biridir.

Saadettin Eskiçorapçı 1973 yılında dünyaya geldi.

Konya'da doğan Saadettin Eskiçorapçı 1 991 yılında Ankara Fen Lisesi'nden mezun oldu. Lisenin ardından Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ni kazanan Saadettin Eskiçorapçı 1997 yılında bu bölümden mezun olarak doktorluk hayatına başladı.

Tıp alanında önemli çalışmalara imza atan Saadettin Eskiçorapçı 2002 yılında “Prostat kanseri erken tanısında kullanılan parametrelerin etkinliklerinin değerlendirilmesi” adlı uzmanlık tezini Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında tamamlayarak Üroloji uzmanı ünvanını aldı.

2003 yılında Avrupa Üroloji Yeterlilik sınavını kazanarak, Türkiye'den FEBU ünvanını kazanan ilk üroloji uzmanlarından oldu.

2001-2005 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında Üroonkoloji(Ürolojik Kanserler) alanında Prof.Freiha, Prof.Presti, Prof.Rassweiller gibi Dünya çapında akademisyenlerden eğitim alan Prof.Dr.Eskiçorapçı, 2007 yılında Üroloji Doçenti oldu.

Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı nereli, kaç yaşında?

Dr.Eskiçorapçı 2006-2007 yıllarında yurtdışında birçok merkezde Laparoskopik Ürolojik Cerrahi alanında eğitim gördü. Dr.Eskiçorapçı 2013 yılında ise Üroloji Profesörü ünvanını aldı.

Prof.Dr.Eskiçorapçı'nın ulusal ve ulusararası dergilerde basılmış 200'ün üstünde bilimsel çalışması bulunmakta. Bilimsel alanda birçok ödülü bulunan Prof.Dr.Eskiçorapçı'nın, ulusal ve uluslararası kitaplarda özellikle ürolojik onkoloji ve endoskopik ve laparoskopik cerrahi konusunda 10 adet bölüm yazarlığı bulunmakta.

Yurt içi ve yurtdışında akademik çalışmaları ile 4 kez en iyi çalışma ödülü alan Dr.Eskiçorapçı, Aralık 2020 Google Scholar'a göre h-endeksi 17 olup akademik çalışmaları 1000'in üstünde atıf almıştır.

Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı nereli, kaç yaşında?

Prof.Dr.Eskiçorapçı Türk Üroonkoloji Derneği Genel sekreteri görevini yürütmektedir. Bu derneğin düzenlediği Disiplinlerarası Üroonkoloji online kongresi ve Türk Üroonkoloji kongrelerinde kongre sekreteri olarak görev almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında birçok okulda, Üniversite ve lise öğrencilerine akademik kariyer alanında danışmanlık yapmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'nda misafir öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmekte olan Dr.Eskiçorapçı çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Günay Karacaoğlu kimdir?

13 Mart 1971'de Kayseri'de doğdu. 1991 yılında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”ne girip 1995 yılında mezun oldu. Şevket Çoruh'un eski eşidir.

Karacaoğlu 13 Mart 1971 tarihinde Kayseri'de ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

1976'da ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Lise yıllarında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı bir tiyatro festivaline katıldı.

1991 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu ve 1995 yılında mezun oldu.

Oyuncu olarak ilk çıkışını 1994 yılında Şehnaz Tango dizisinde yinelenen bir rolle yaptı.

Janset Paçal ile birlikte hit komedi dizisi "Yarım Elma"da başrol oynadı.

Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin'in başrollerini paylaştığı 2010 yapımı Gönülçelen dizisindeki rolüyle de tanınmaktadır.

Ödüllü tiyatro oyuncusu Karacaoğlu, 2019 yılında AşkÖlsün adlı tek kişilik bir dizide sahneye çıktı.

2020 yılında ATV komedi draması Gençliğim Eyvah'ta başrol oynadı.