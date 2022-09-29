Günay Karacaoğlu kiminle evlendi? Günay Karacaoğlu'nun eşi-kocası kim? Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu geçtiğimiz günlerde 3. kez dünya evine girdi. Günay Karacaoğlu'nun kiminle evlendiği internette araştırılmaya başlandı. Bir dönem Şevket Çoruh ile de evli olan ve bu evlilikten bir çocuğu olan Günay Karacaoğlu aldığı flaş bir kararla uzun süre birlikte olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Sade bir nikahla evlenen çiftin fotoğraflarına ilk yorumda Şevket Çoruh'tan geldi.

Günay Karacaoğlu kiminle evlendi? Günay Karacaoğlu'nun eşi-kocası kim? Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu geçtiğimiz günlerde 3. kez dünya evine girdi. Günay Karacaoğlu'nun kiminle evlendiği internette araştırılmaya başlandı. Bir dönem Şevket Çoruh ile de evli olan ve bu evlilikten bir çocuğu olan Günay Karacaoğlu aldığı flaş bir kararla uzun süre birlikte olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Sade bir nikahla evlenen çiftin fotoğraflarına ilk yorumda Şevket Çoruh'tan geldi.

Dizi, film ve tiyato oyuncusu Günay Karacaoğlu uzun süre birliktelik yaşadığı kişi ile hayatını birleştirdi. Bundan önce 2 evlilik yapan Günay Karacaoğlu'na ilk tebrik mesajı eski eşi Şevket Çoruh'tan geldi. Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Şevket Çoruh çiftin nikah fotorafına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" diyerek yanıt vcrdi.

Günay Karacaoğlu kiminle evlendi?

Günay Karacaoğlu ile Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Oyuncu Günay Karacaoğlu bundan önce 2 kez evlenmişti. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile de bir süre evli kalan Günay Karacaoğlu'nun bu evlilikten Gülenay adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Karacaoğlu 3. kez dünya evine girdi. Karacaoğlu sürpriz nikahın fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet' dedim" mesajıyla yayınladı.

51 yaşındaki oyuncu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.

Çoruh ve Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evli kalmıştı. Çoruh ise 2018'de Özge Turna ile evlenmiş ve 2020'de ikinci kez baba olmuştu.

Günay Karacaoğlu kimdir?

13 Mart 1971'de Kayseri'de doğdu. 1991 yılında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”ne girip 1995 yılında mezun oldu. Şevket Çoruh'un eski eşidir.

Karacaoğlu 13 Mart 1971 tarihinde Kayseri'de ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

1976'da ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Lise yıllarında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı bir tiyatro festivaline katıldı.

1991 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu ve 1995 yılında mezun oldu.

Oyuncu olarak ilk çıkışını 1994 yılında Şehnaz Tango dizisinde yinelenen bir rolle yaptı.

Janset Paçal ile birlikte hit komedi dizisi "Yarım Elma"da başrol oynadı.

Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin'in başrollerini paylaştığı 2010 yapımı Gönülçelen dizisindeki rolüyle de tanınmaktadır.

Ödüllü tiyatro oyuncusu Karacaoğlu, 2019 yılında AşkÖlsün adlı tek kişilik bir dizide sahneye çıktı.

2020 yılında ATV komedi draması Gençliğim Eyvah'ta başrol oynadı.

Günay Karacaoğlu dizi ve filmleri

Aşk Mantık İntikam (TV series) 2021–2022 Zümrüt

Gençliğim Eyvah (TV series) 2020 Hacer Asmalı

Hayati ve Diğerleri (TV series) 2017–2018

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Film) 2017

Yaşamak Güzel Şey (Film) 2017

Roman Havası (TV series) 2014 Elmas

Avrupa Avrupa (TV series) 2013 Saadet Gürleyen

20 Dakika (TV series) 2013 Akrep

İstanbulun Altınları (TV series) 2011 Uğur

Gönülçelen (TV series) 2010 Gülnaz

Bana Bunlarla Gel (TV series) 2010

Aşkım Aşkım (TV series) 2008 Hadise (episode 13)

Osmanlı Cumhuriyeti 2008 Florist

Hemşire Meri (TV series) 2008 Meri

Düş Yakamdan (TV series) 2007 Şahane

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu 2006 Teorik Tuğçe

Kısmet (TV series) 2005 Kısmet

Hayat Bilgisi (TV series) 2003 Hediye

İnşaat 2003 TV presenter

Bayanlar Baylar (TV series) 2002 Zakkum

Yarım Elma (TV series) 2002 Gonca

Beşibiryerde (TV series) 2002

Bizim Otel (TV series) 2001 Naciye

Yeditepe İstanbul (TV series) 2001 Önem

Abuzer Kadayıf 2000 Yazgülü

Üzgünüm Leyla (TV series) 2000

Kahpe Bizans 1999 Anaç Hatun

Hayvanlara Dokunduk (TV series) 1997 Fatma

Köşe Kapmaca (TV series) 1996 Handan

Şehnaz Tango (TV series) 1994 Hasene