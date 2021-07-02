Rüyada kan görmenin anlamı ve diyanetin yorumu

Rüyalarımızda gördüğümüz olaylar bazı durumlarda bizi düşündürebilir. Birçoğumuz gördüğümüz rüyaların ne anlama geldiğini öğrenmek isteriz. Rüyada kan görmek veyahut kan ile alakalı bir şey görmek bu duruma örnek olarak verilebilir. İşte tüm detayları ile rüyada kan görmenin anlamı ve din adamlarının yorumları…

İnsanlar rüyalarında çok farklı olaylara şahit olabilmekte veyahut farklı objeler görebilmektedir. Genellikle günlük yaşantımızda bilinçaltımıza işleyen olaylar ya da objeler, rüyalarımızda çok farklı şekillerde çıkabilir. Rüyalarımızda denk gelebileceğimiz olaylardan biride kan görmektir. Peki kan görmek ne anlama gelmektedir? Diyanet rüyada kan görmeyi nasıl yorumluyor? İşte tüm detayları ile rüyada kan görmenin diyanet tarafından yorumlanması…

Rüyada kan görmenin anlamı

Din adamları rüyada kan görmenin pek de olumlu bir anlama işaret etmediğini belirtirler. Özellikle pek çok din adamı, kan görmeyi yakınlarımızdan biri adına endişe edeceğimize işaret olduğunu söylerler. Bu endişenin sonucunda insanların hayal kırıklığına ve hatta mutsuzluğa uğrayacaklarını bildirirler. Din adamları bu noktada belli tavsiyelerde bulunur. İlk olarak etrafımızda, kim olduğunu tam anlamıyla anlayamadığımız kişilerler ile arkadaşlık etmememiz gerektiğini tavsiye ederler. Bunun yanı sıra sağlığımıza dikkat ederek bu durumdan bir nebze korunabileceğimizi söylerler.

Rüyada kan dolu bir kuyunun içine düşmenin anlamı

Eğer rüyada kan dolu bir kuyunun içine düştüğümüzü görürsek, bu durum haram mala olan düşkünlük olarak yorumlanır. Eğer bir kişi vücudunda bir yara olmadığı halde kan aktığını görüyorsa bu durum kişinin malı ile alakalı bir durumdur. Bu rüya tabirine göre zengin bir kişi akan kan kadar malını kaybedecektir. Eğer bu kişi fakir ise tam tersi şeklinde bir o kadar mal kazanacaktır.

Rüyada kan almak veyahut kanın alınmasının anlamı

Rüyada bir kişi kan aldığını veyahut kanının bir başkası tarafından aldırıldığını görürse bu olumlu bir duruma işaret eder. Eğer bu kişi hür ise valilik gibi bir makama sahip olur. Eğer bu kişi hür değil de bir hapishanede mahkum ise bu onun hapishaneden tez zamanda kurtulacığını bildirir. Cafer-i Sadık (r.a) bu noktada kan almanın veyahut kanın bir başkası tarafından alınmasını dört farklı şekilde yorumlar. Ona göre bu durum fetihe, zafere, yolculuğa, düşmanlık ve davaya karşılık gelir.

Rüyada burundan kan aktığını görmenin anlamı

Eğer rüyamızda burnumuzdan kan aktığını görüyorsak bu durum farklı şekillerde tabir edilir. Bazı rüya tabir eden kişilere göre burundan kan akmasını görmek kişiyi günahından def eder. Bazı din adamları da burnundan kan aktığını gören kimsenin oldukça fazla bir maddi güce erişeceğine işaret eder. Diğer tabirciler ise rüyada burundan kan aktığını gören kimse için pek de olumlu şeyler söylemezler. Bu tabircilerin yorumlarına göre burundan kan aktığını görmek kedere, üzüntüye ve sıkıntıya işaret eder. Bunun yanı sıra burundan akan kanın akıcı ya da katı olması da farklı durumlara işaret eder. Eğer burundan gelen kan akıcı ve sıvı şeklinde ise bu haram mal ile bağdaştırılır, eğer akan kan katı şeklindeyse bu hamile bir kadının düşük yapacağını ve düşük yapacağı çocuğunun erkek olduğuna işaret eder.

Rüyada kan kusmak

Rüyada kan kusmak, her ne kadar kulağa olumsuz bir yorumu varmış gibi gelse de din alimleri tarafından olumlu şekilde tabir edilmiştir. Eğer bir kişi rüyasında kan kustuğunu görüyorsa bu o kişinin maddi anlamda bolluğa erişeceğine işarettir. Bunun yanı sıra kan kusmanın bir diğer olumlu yorumu ise aileye gelecek yeni bir kişiyi haber vermesidir. Evli çiftler için bu kişi yeni bir bebek anlamına gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.