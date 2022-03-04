Rus oligarklar kimler? Oligark nedir? Oligark kimdir, kimee denir? Oligark anlamı nedir? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Oligark kelimesini oldukça sık duymaktayız. Rusya'ya ekonomik yaptırımlar art arda gelirken Rus oligarklar da bu yaptırımlardan paylarına düşeni aldı. Pek çok ülke oligarkların mal varlıklarına el koyma kararı aldı. Rus oligarklar ekonomik açıdan oldukça zor dönem geçirirken oligarkların kimler olduğu merak e ediliyor.

Rus oligarklar kimler? Oligark nedir? Oligark kime denir? Oligark anlamı nedir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas Bölgesinde bağımsızlığını ilan eden ayrlıkçı sözde cumhuriyetleri tanıdığını duyurdu. Putin daha sonra Ukrayna'ya karşı askeri operasyon emri verdi. Binlerce Rus askeri Ukrayna'yı havadan ve karadan kuşatırken ABD ve AB'den Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar devreye girdi. Rus ekonomisinin ağır kayıp aldığı bu yaptırımlardan Rus oligarklar da derinden etkilendi. Rus borsası çakılırken Rus para birimi Ruble'de dolar karşısında hızlı bir düşüşe geçti. Rus oligarklar da bu yaptırımlardan oldukça fazla etkilendi. Büyük servete sahip olan oligarkların mal varlıkları bir kaç gün içinde eridi. Sıkça duymaya başladığımız oligarkların kimler olduğu ve oligark kelimesinin anlamı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Oligark kime denir?

Oligark kısaca Rusya'da 1990'lı yıllardan sonra özelleştirmelerle zengin olan ve servetlerini kısa sürede katlayan iş adamları için kullanılan sıfattır. Oligark keliemesi günümüzde ultra zengin Rus iş insanları için kullanılıyor. Oligarklar önemli bir bölümü servetlerini, 1990'larda, dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin'in idaresinde gerçekleşen ve devlet varlıklarının özel sektöre kaotik ve yolsuzluklarla dolu bir süreçte devredildiği sırada yapmıştır. Oligarklar yönetimde ayrıcalıklı gruplar olarak da tanımlanabilir.

Oligark anlamı nedir?

Oligark kelimesi Türkçe'ye Fransızcadan geçmştir. Oligark kelimesini incelediğimizde Yunanca "oligo-" (az, birkaç) ve "arkhein" (yönetmek) kelimelerinden oluştuğu görülüyor. Ayrıca oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.

Rus oligarklar kimler?

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç dünyanın en tanınan Rus oligarklarından biri. Çok tanınan bir başka oligark da eski KGB subayı ve bankacı Aleksander Lebedev.

Rus milyarder Alisher Usmanov'un 500 metrelik Dilbar ve Igor Sechin'in 280 metrelik Amore Velo adlı iki megayatına, geçtiğimiz gün el konmuştu. ABD'nin yaklaşan listesinde yer alabilecek olan Usmanov'un Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre servetinin 1,7 milyar dolar azalarak 19,5 milyar dolara düştüğünü tespit edildi.

Rusya'nın listedeki en zengin adamı, yaptırım uygulanmayan Vladimir Potanin, yaklaşık 6 milyar dolar kayıpla 25 milyar dolarlık servet değerine geriledi.

En çok etkilenen Rus milyarder 22 milyar dolardan 11 milyar dolara gerileyen Gennady Timchenko oldu.

Yaptırımlar Oligarklara darbe vurdu

Ukrayna'Ya saldırı emri vermesi sonrası gerçekleştirilen uluslararası yaptırımların Rus oligarkların servetine darbe vurduğu ortaya çıktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle oluşan ekonomik çalkantı, Rusya'nın en zengin 20 milyarderinin servetinin yaklaşık üçte birini sildi.

Rusya'nın en büyük milyarderleri, yaptırımlar sonrasında 80 milyar dolardan fazla servet kaybederken, yaptırımlar ve mal varlıklarına yaşanan ambargoların artmasıyla bunun daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtildi.

"Oligarkların mallarına el konacak"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin bugüne kadar aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus oligarkların bulunduğu birçok kişiye yaptırım kararı aldığını anımsatarak "ABD Adalet Bakanlığı, bünyesinde kurulan yeni görev gücü ile Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracak ve bunlara el koyacak." dedi.

Fransa, Rus Rosneft şirketinin yöneticisi Igor Sechin'in 120 milyon dolarlık yatına el koydu. Almanya da hafta içinde Rus milyarder Alisher Usmanov'un mega yatına el koyduğu belirtildi.

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