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TIMETURK / GENEL / Oligark nedir? Oligark kimlere denir TDK? Rus oligarklar kimler?

Oligark nedir? Oligark kimlere denir TDK? Rus oligarklar kimler?

Oligark nedir? Oligark kimlere denir TDK? Rus oligarklar kimler? Rusya uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna topraklarını işgale kalkıştı. Ukrayna'yı havadan ve karadan kuşatan Rusya'ya ekonomik yaptırımlar da art arda geldi. Yaptırımlardan en çok etkilenenler ise Rus oligarklar oldu.ABD ve AB'den de Rus oligarklara karşı yeni yaptırımlar geldi. Savaşın başlamasıyla servetlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalan oligarklar savaşın durmasını istiyor. 'Oligark' kelimesinin sıkça duyulduğu şu günlerde vatandaşlar 'Oligark nedir?' sorusuna yanıt arıyor.

3 Saat Önce
2022-03-02 15:32:02
Oligark nedir? Oligark kimlere denir TDK? Rus oligarklar kimler?

Rusya'nın hukuksuz bir şekilde Ukrayna topraklarına karşı başlattığı savaşa dünya ülkelerinden peş peşe tepkiler geliyor. Rusya'dan gelen açıklamalarda savaşın devam edeceği belirtilirken dünya ülkelerinde de Rus ekonomisine karşı yaptırımlar geldi. Son olarak ABD tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattıüını duyurdu. Eknomik darbe alan Rusya'da oligarkların servetleri de tehlikede. Rus oligarklara karşı da peş pşe ekonomik yaptırımlar geliyor.

Oligark nedir?

Oligark kısaca Rusya'da 1990'lı yıllardan sonra özelleştirmelerle zengin olan ve servetlerini kısa sürede katlayan iş adamları için kullanılan sıfattır.

Oligark kelimesinin kökeni nedir?

Oligark kelimesi Türkçe'ye Fransızcadan geçmştir. Oligark kelimesini incelediğimizde Yunanca "oligo-" (az, birkaç) ve "arkhein" (yönetmek) kelimelerinden oluştuğu görülüyor. Oligarklar yönetimde ayrıcalıklı gruplar olarak da tanımlanabilir. Ayrıca oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.

Oligark kimlere denir TDK?

Günümüzde oligark kelimesi zengin Rus iş insanları için kullanılıyor. Oligarkların önemli bir bölümü servetlerini, 1990'larda, dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin'in idaresinde gerçekleşen ve devlet varlıklarının özel sektöre kaotik ve yolsuzluklarla dolu bir süreçte devredildiği sırada yapmıştır. Oligarklar Rusya-Ukrayna savaşında pek çok yaptırıma da maruz kalmıştır.

Oligarklar kimlerdir?

1991'de Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra öne çıkan, aşırı varlıklı bir grup Rus vatandaşını tanımlamak için kullanılıyor. Bir oligark, din, akrabalık, prestij, ekonomik statü ve hatta diliyle toplumun geri kalan kısmından ayrılan yönetici sınıfın üyesi olabilir. Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç dünyanın en tanınan Rus oligarklarından biri. Çok tanınan bir başka oligark da eski KGB subayı ve bankacı Aleksander Lebedev.

"Oligarkların mallarına el konulacak"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımlarından etkilenen ya da etkilenme ihtimali bulunan zengin Rus iş insanlarına ait villa, yat ve lüks otomobillere devletin el koyacağını açıkladı. Bazı Rus oligarklar, el konma tehlikesi altında olan yatlarını başka bölgelere taşıyor. .

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