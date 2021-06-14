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Roketsan yeni füze mi üretti? Roketsan uzay roketi mi üretti?

Türkiye'nin gururu olan Roketsan'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Roketsan Twitter'dan bir animasyon paylaştı. Animasyonda yeni bir roketin ateşlendiği görülüyor. Roketsan paylaştığı animasyonda 'yarını bekleyin' demesi vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar da Peki Roketsan yeni füze mi üretti? Roketsan uzay roketi mi üretti? gibi soruları sormaya başladı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Peki Roketsan neyi açıklayacak? Roketsan uzay yolculuğu için yeni bir adım mı attı?

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Google News - Timeturk
14.06.2021 09:13:17
Roketsan yeni füze mi üretti? Roketsan uzay roketi mi üretti?

Türkiye'nin gururu olan Roketsan'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Roketsan Twitter'dan bir animasyon paylaştı. Animasyonda yeni bir roketin ateşlendiği görülüyor. Roketsan paylaştığı animasyonda "yarını bekleyin" demesi vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar da Peki Roketsan yeni füze mi üretti? Roketsan uzay roketi mi üretti? gibi soruları sormaya başladı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Peki Roketsan neyi açıklayacak? Roketsan uzay yolculuğu için yeni bir adım mı attı?

Adından sıkça söz ettiren Roketsan sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Roketsan yayınladığı bir animasyon filmi ile roket fırlatma öncesi geri sayım yapıyor ve çok güçlü olduğu görülen bir roketi ateşliyor. Roketsan'ın paylaşımın sonunda yarını bekleyin demesi vatanaşları iyice meraklandırdı. Paylaşım sonrası binlerce kişi Roketsan yeni füze mi üretti? Roketsan uzay roketi mi üretti? sorusunu sormasına neden oldu.

ROKETSAN YENİ FÜZE Mİ ÜRETTİ?

Roketsan'ın yeni bir füze üretip üretmediği henüz açıklanmadı. Roketsan tarafından yapılacak açıklama yada paylaşım merakla bekleniyor.

İŞTE ROKETSAN'IN PAYLAŞTIĞI ANİMASYON

 

ROKETSAN NEDİR?

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN), ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayisi şirketidir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde Roketsan, üstlendiği misyon gereği tasarım ve teknoloji altyapısı geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve üretim programları ile fırlatma platformu ve komuta üniteleri de dahil olmak üzere füze/roket sistemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda milli olarak tasarlama, üretme, kullanıcı personeli eğitme ve silah sistemlerinin lojistik destek ihtiyacını karşılama konusunda Türkiye'deki en yetkin kurum haline gelmiştir.

En değerli savunma sanayi şirketleri sıralamasında 2018'de 96, 2019'da 89. sırada yer almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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