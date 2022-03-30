Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Rıdvan Uz milletvekili mi?

Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'de önemli değişikliklere imza atıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu görevden alınarak yerine Rıdvan Uz getirildi. Rıdvan Uz'un kim olduğu partililer ve vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Rıdvan Uz milletvekili mi? İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Rıdvan Uz'un hayatı...

Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'de önemli değişikliklere imza atıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu görevden alınarak yerine Rıdvan Uz getirildi. Rıdvan Uz'un kim olduğu partililer ve vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Rıdvan Uz milletvekili mi? İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Rıdvan Uz'un hayatı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı'nda çok konuşulacak değişiklilere imza attı. Partinin önemli isimleriden biri olan Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirdi. Siyaset gündemine oturan bu değişikliğin ardından Rıdvan Uz'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Rıdvan Uz kimdir?

Rıdvan Uz İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesidir.

Rıdvan Uz Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı olarak görev yapıyor.

19 Şubat 1975 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Rıdvan Uz'un siyasi kariyeri oldukça fazla.

Siyasete genç yaşlarda başlayan Rıdvan Uz siyasi yaşantısına İYİ Parti'de devam ediyor.

2009 seçimlerinde MHP Belediye Başkan Adayı olan Uz, İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Rıdvan Uz aynı zamanda başarılı bir iş insanıdır. Rıdvan Uz, kendisine ait bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?

Yavuz Ağıralioğlu'nun neden görevden alındığı ise siyaset kulislerinde tartışılmaya başlandı. Genel Başkan Meral Akşener, başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanında değişikliğe gitti. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler

Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın

Genel Sekreter-Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır

Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem

Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat

Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz

Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu

Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun

Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın

Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz

Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek

STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak