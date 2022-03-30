Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı? Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi? Yavuz Ağıralioğlu'na Başkanlık Divanı şoku... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı’nda kapsamlı bir değişikliğe gitti. Bu kapsamda Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirdi.

Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı? Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi? Yavuz Ağıralioğlu'na Başkanlık Divanı şoku... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe gitti. Bu kapsamda Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirdi.

İYİ Parti'de çok kritik değişiklikler yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gitti. İYİ Parti'nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve yerine Rıdvan Uz getirildi.

Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?

Yavuz Ağıralioğlu'nun neden görevden alındığı ise siyaset kulislerinde tartışılmaya başlandı. Genel Başkan Meral Akşener, başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanında değişikliğe gitti. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmedi.

Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu hakkında son günlerde istifa edeceği iddiaları vardı. Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni parti kuracağı iddiaları da kulislerde konuşulutyordu. Ancak Ağıralioğlu bu iddiaları yalanlamıştı.

Koray Aydın'a yeni görev

Teşkilat Başkanı Koray Aydın Siyasi İşler Başkanı olurken partinin Teşkilat ve Gençlik Politikaları başkanlıkları doğrudan Akşener'e bağlandı. Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı.

Pek çok isime görev verilmedi

Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘na da görev verilmedi. Kadın Politikaları Başkanlığı'na Ünzile Yüksek getirildi.

Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı'na getirilirken, bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ise Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat‘a bağlandı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler

Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın

Genel Sekreter-Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır

Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem

Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat

Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz

Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu

Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun

Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın

Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz

Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek

STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak .