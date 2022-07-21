Sergüzeşt anlamı | Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı olan Sergüzeşt ne demek?

Sergüzeşt anlamı | ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir soru gündem oturdu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yarışmada Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan 'Sergüzeşt' kelimesinin anlamı soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı olan Sergüzeşt ne demek? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir soru gündem oturdu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yarışmada Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı olan Sergüzeşt ne demek? İşte detaylar...

Sergüzeşt anlamı

SORU: Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?

A- Başına Buyruk

B- Güzel yüzlü

C- Macera

D- Yolculuk

Cevap: C-Macera

Sergüzeşt kitabı konusu nedir?

Esaret konusunu ele alan ve bir paşazade ile cariyenin uygun görülmeyen aşkını anlatan kitabın kahramanı, Kafkasya'dan getirilip konaklarda halayık olarak çalıştırılan Dilber'dir. Roman; halkı eğitmeyi, köhnemiş kurumları ve düşünceleri değiştirmeyi amaçlayan Tanzimat dönemi düşünce sisteminin kölelik kurumuna yönelttiği toplumsal bir eleştiridir. .