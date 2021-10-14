Rezene uykuda zayıflamanızı sağlıyor

Maydanozgiller familyasından olan şifalı rezene bitkisi insan vücuduna birçok fayda sağlar. Kendine has kokusu sayesinde yemeklerde baharat olarak da kullanılan rezenenin çayı da demlenebiliyor. Gelin rezeneye ve faydalarına yakından bakalım...

Rezene maydanozgiller ailesindendir. İki metreye kadar boyu uzayan bu otsu bitkinin ana vatanı Akdeniz bölgesi ve Yakın Doğu'dur. Kendine has bir kokusu vardır. Rezenenin kurutulan soğan ve yaprak kısımları yemeklerde baharat olarak kullanılabilir. Aynı zamanda tohumları da çay olarak tüketilebilir.

Havuç, kereviz, dereotu ve maydanozla yakın akraba olan rezene geleneksek tıpta da kullanılır. Antik çağlardan beri rezene kullanılıyordu. Romalıların oyunlarında bir başarı sembolü olan rezenenin yapraklarıyla galip gelenlere taç yapılıyordu.

Rezene nasıl bir besin değerine sahip?

Rezenenin soğan kısmı bol liflidir ve yüksek miktarda potasyum, manganez ve C vitamini içerir. Ayrıca rezene; kalsiyum, demir, folat ve antioksidanlar lutein ve zeaksantin içerir.

Aynı zamanda bir çay kaşığı rezene tohumu 33.8 mg çoklu doymamış omega-6 yağları, antioksidanlar kaempferol ve kersetin de içermektedir.

Rezenenin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Rezene kadınlarda adet kramplarını azaltır. Antibakteriyel özellikleri sayesinde üç farklı bakteri türünü inhibe eder. Kalp sağlığına faydalıdır ve yeni kan hücresi oluşumunda yardımcı olur. Rezene çayı içildiğinde iyi ve kaliteli bir uyku çekilebilir. Rezene çayı birçok bakteri, mantar ve viral enfeksiyonlarla mücadele eder. Irritabl bağırsak sendromuna karşı korur. Anne sütünü artırır. Ağızdaki mikropları yok ederek diş çürüklerinden korur. Cilt sağlığı için faydalıdır.

Rezene çayı iyi bir idrar söktürücüdür. Bu sayede vücuttaki toksinleri ve diğer zararlı sıvıları temizler. Liften zengin olduğu için kilo vermek isteyenler mutlaka diyetlerine rezeneyi eklemelidir. Bir bardak rezene çayı mide yanmasına şifa olur. Rezene aynı zamanda uyku sürecinde metabolizmanın normalden hızlı çalışmasını sağlar.

Baş ağrısını hafifleten rezene çayı, kas gevşetici bir etkiye de sahiptir.

Rezene çayı nasıl hazırlanır?

Rezene çayı için iki çay kaşığı rezene tohumuna ihtiyacınız olacak. Rezene tohumlarını güzelce ezdikten sonra kaynamış bir bardak suya ekleyin. Üzerini kapatın ve beş dakika boyunca demlenmesini sağlayın. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.