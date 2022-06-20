Reynmen konseri saat kaçta? Yenikapı Reynmen konseri ne zaman? 23 Haziran İBB 'Demokrasi Şenliği' Reynmen konseri ücretsiz mi? Yaz aylarının gelmesiyle belediyeler sevilen sanatçıların konserlerine başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümünde 'Demokrasi Şenliği' ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. 23 Haziran'da sevilen şarkıcı Reynmen hayranları ile bir araya gelecek. Reynmen konserinin başlamasını sabırsızlıkla bekleyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Reynmen konseri saat kaçta? Yenikapı Reynmen konseri ne zaman? 23 Haziran İBB 'Demokrasi Şenliği' Reynmen konseri ücretsiz mi? Yaz aylarının gelmesiyle belediyeler sevilen sanatçıların konserlerine başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümünde 'Demokrasi Şenliği' ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. 23 Haziran'da sevilen şarkıcı Reynmen hayranları ile bir araya gelecek. Reynmen konserinin başlamasını sabırsızlıkla bekleyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

On binlerce kişi Yenikapo etkinlik alanında yapılacak olan 'Demokrasi Şenliği'ne katılacak. Sevilen şarkıcıların da konser vereceği 'Demokrasi Şenliği'ne vatandaşların ilgisi oldukça fazla. genç şarkıcı Reynmen de sevenleri ile buluşmak üzere Yenikapı etkinlik alanında olacak. Konserler ve etkinlikler için Yenikapı metrosundan etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri de yapılacak.

Yenikapı Reynmen konseri ne zaman?

Reynmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen ‘Demokrasi Şenliği'nde konser vermeye hazırlanıyor. Konser 23 Haziran Perşembe günü Yenikapı'da olacak.

Reynmen konseri saat kaçta?

Yenikapı etkinlik akanında yapılacak olan Reynmen konserine binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser saat 19.30'da başlayacak. Reynmen konserinin ardından Edis konser için sahneye çıkacak.

Yenikapı 'Demokrasi Şenliği' Edis konseri ücretli mi, ücretsiz mi?

İBB 'Demokrasi Şenliği' kasapmında yapılan Reynmen konseri ücretsiz olacak. Yenikapı etkinlik alanında DJ Ersin, Evdeki Saat ve Mavi Gri grupları sahne alacak. Ardından sahneye Reynmen ve BEGE çıkacak. Etkinlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Edis konseriyle devam edecek.

Edis konseri saat kaçta?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran 2019'da bir demokrasi dersi veren 16 milyon İstanbullulara teşekkür etmek için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Demokrasi Şenliği düzenliyor. Edis konseri 23 Haziran saat 21.00'de başlayacak. Yenikapı etkinlik alanında yapılacak olan konsere gen şarkıcının hayranlarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Yenikapı Konserleri ve başlama saatleri

16.00 - Evdeki Saat

17.30 - Mavi Gri

19.30 - BEGE - Reynmen

20.45 - DJ Ersin

21.00 - Edis