Edis konseri ne zaman? Edis konseri saat kaçta başlayacak? Yenikapı 'Demokrasi Şenliği' Edis konseri ücretli mi, ücretsiz mi?
Edis konseri ne zaman? Edis konseri saat kaçta başlayacak? Yenikapı 'Demokrasi Şenliği' Edis konseri ücretli mi, ücretsiz mi? 23 Haziran 2019 seçimlerinin üçüncü yıl dönümünü İBB tarafından düzenlenen ‘Demokrasi Şenliği’ ile Yenikapı'da kutlanıyor. Yenikapı'da konserlerle ve etkinliklerle kutlanacak olan ‘Demokrasi Şenliği’nde birbirinden ünlü isimler de konser verecek. Edis konserine gitmek isteyen vatandaşlar konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor. İşte 23 Haziran Edis konserinin detayları ...
2022-06-20 14:48:40
Edis konseri ne zaman? Edis konseri saat kaçta başlayacak? Yenikapı 'Demokrasi Şenliği' Edis konseri ücretli mi, ücretsiz mi? soruları genç şarkıcı Edis hayranları tarafından sorulmaya başlandı. Edis 23 Haziran'da sevenleri ile bir araya gelecek. Şarkıları ile binlerce kişiyi coşturması beklenen Edis konserine ilgi oldukça fazla.
Edis konseri ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran 2019 seçimlerinin üçüncü yıl dönümü kapsamında düzenlediği ‘Demokrasi Şenliği'nde genç şarkıcı Edis de sevenlerine konser verecek. Edis konseri 23 Haziran Perşembe günü Yenikapı'da yapılacak.
Edis konseri saat kaçta başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran 2019'da bir demokrasi dersi veren 16 milyon İstanbullulara teşekkür etmek için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Demokrasi Şenliği düzenliyor. Edis konseri 23 Haziran saat 21.00'de başlayacak. Yenikapı etkinlik alanında yapılacak olan konsere gen şarkıcının hayranlarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
Yenikapı 'Demokrasi Şenliği' Edis konseri ücretli mi, ücretsiz mi?
İBB 'Demokrasi Şenliği' kasapmında yapılan Edis konseri ücretsiz olacak. Yenikapı etkinlik alanında DJ Ersin, Evdeki Saat ve Mavi Gri grupları sahne alacak. Ardından sahneye Reynmen ve BEGE çıkacak. Etkinlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Edis konseriyle devam edecek.
Yenikapı Konserleri ve başlama saatleri
16.00 - Evdeki Saat
17.30 - Mavi Gri
19.30 - BEGE - Reynmen
20.45 - DJ Ersin
21.00 - Edis
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