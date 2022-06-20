Edis konseri ne zaman? Edis konseri saat kaçta başlayacak? Yenikapı 'Demokrasi Şenliği' Edis konseri ücretli mi, ücretsiz mi?

Edis konseri ne zaman? Edis konseri saat kaçta başlayacak? Yenikapı 'Demokrasi Şenliği' Edis konseri ücretli mi, ücretsiz mi? 23 Haziran 2019 seçimlerinin üçüncü yıl dönümünü İBB tarafından düzenlenen ‘Demokrasi Şenliği’ ile Yenikapı'da kutlanıyor. Yenikapı'da konserlerle ve etkinliklerle kutlanacak olan ‘Demokrasi Şenliği’nde birbirinden ünlü isimler de konser verecek. Edis konserine gitmek isteyen vatandaşlar konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor. İşte 23 Haziran Edis konserinin detayları ...