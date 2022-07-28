Resesyon nedir? Resesyona nasıl girilir? Resesyon ne demek? ABD resesyona girerse dolar ne olur? Düşer mi artar mı? Dünya piyasaları ABD'den gelen ekonomik veriler ile sarsılmaya devam ediyor. Piyasalar bir süredir resesyon riski nedeniyle büyük bir baskı altındaydı. ABD'den gelen ikinci çeyrek büyüme rakamlarına göre ABD ekonomisi resesyona girdi. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Üst üste iki çeyrek küçülen ABD ekonomisi resmen resesyona girmiş oldu. Resesyon karşısında dünya piyasalarının ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

Resesyon nedir? Resesyona nasıl girilir? Resesyon ne demek? ABD resesyona girerse dolar ne olur? Düşer mi artar mı? Dünya piyasaları ABD'den gelen ekonomik veriler ile sarsılmaya devam ediyor. Piyasalar bir süredir resesyon riski nedeniyle büyük bir baskı altındaydı. ABD'den gelen ikinci çeyrek büyüme rakamlarına göre ABD ekonomisi resesyona girdi. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Üst üste iki çeyrek küçülen ABD ekonomisi resmen resesyona girmiş oldu. Resesyon karşısında dünya piyasalarının ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

ABD ekonomisi ikinci çeyrek büyüme rakamları geldi.Açıklanan verilere göre ABD ekonomisi ilkinci çeyrekte yüzde 0,9 küçüldü. ABD üst üste küçülerek teknik olarak resesyona girdi.

Resesyon nedir?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

Resesyona nasıl girilir?

Resesyon ülke ekonomilerinin iki kere üst üste küçülmesi ile başlayan durgunluk dönemi olarak tanımlanabilir. Ülke ekonomilerinin resesyona girmesi aşağıdaki sebeplerden dolayı olabilir;

Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi

Kişi başına düşen milli gelirin gerileyen ya da durağan bir hale dönüşmesi

İşsizlik artışı

Ekonomik faaliyetlerde meydana gelen duraklama ya da gerileme

Üretim faaliyetlerinde düşüş

ABD resesyona girerse dolar ne olur? Düşer mi artar mı?

ABD ekonomisinden gelen teknik anlamda resesyon verileri pek çok yatırımcıyı endişelendirdi. Elinde dolar ve altını olan yatırımcılar da resesyon baskısı altına girdi. Resesyon dolar ve altın piyasasını etkileyeceği gibi dünya ekonomilerini de derinden etkileyebilir.