Çeşitli televizyon kanallarında ve basın organlarında sıkça resen ve resen soruşturma terimlerini duyuyoruz. Hukuki bir terim olan resen teriminin ne anlama geldiği insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Resen ne demek? Resen soruşturma anlamı nedir? Resen TDK anlamı nedir?

Çeşitli televizyon kanallarında ve basın organlarında sıkça resen ve resen soruşturma terimlerini duyuyoruz. Hukuki bir terim olan resen teriminin ne anlama geldiği insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Resen ne demek? Resen soruşturma anlamı nedir? Resen TDK anlamı nedir?

Resen kelimesini sıkça duyuyoruz. Basın organlarında da sıkça karşımıza çıkan resen eriminin anlamı bir çok kişi tarafından merak ediliyor.

Resen ne demek?

Arapça bir sözcük olup dilimizde uzun bir zamandan beri kullanılagelen resen kelimesi, “kendiliğinden, kendi başına olan” anlamına gelir. Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır.

Resen soruşturma anlamı nedir?

Resen soruşturma ise bir konu ile ilgili başvuruya gerek olmadan otomatik olarak başlatılan soruşturmaya denir.

Resen TDK anlamı nedir?

Resen kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Kendi başına, kendiliğinden

- Bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.