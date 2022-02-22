Recep ayının 27. gecesi ne zaman 2022? Miraç Kandili ne zaman hangi gün? sorusu şu sıralar pek çok vatandaş tarafından soruluyor. Milyonlarca Müslüman için kutsal kabul edilen Miraç gecesi her yıl olduğu gibi 2022'de de dualar ve ibadetlerle eda edilecek. Miraç Kandili 2022'de 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan geceye denk geliyor.

Milyonlarca Müslüman 2022 yılında Miraç Kandilinin ne zaman geleceğini araştırıyor. Bugün kandil mi sorusu 3 aylar başlangıcında pek çok kişi tarafından internette araştırılıyor. Miraç olayı Müslümanlar açısından çok önemli bir yere sahip. Miraç Hz. Muhammed (SAV) göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye dönmesidir. Miracın Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır.

Recep ayının 27. gecesi ne zaman 2022

REcep ayının 27. gecesi 2022 yılında hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Diyanet'in belirlediği dini günler takvimine göre Recep ayının 27. gecesi 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir.

Miraç Kandili ne zaman hangi gün?

Miraç Kandili tüm dünyada 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece idrak edilecek.

2022 Kandil günleri

Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili Müslümanlar tarafından ibadetlerle ve dualarla eda ediliyor. Bu kutsal kabul edilen günlerin ne zaman olduğu ise şimdiden internette araştırılmaya başlandı bile. Diyanet 2022 yılına dair kandil günleri takvimini yayınladı. İşte 2022 Kandil geceleri ve tarihleri;

01/02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Regaip Kandili

27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili

17/18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Berat Kandili

27/28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Kadir Gecesi

07/08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili

Miraç Kandili nedir?

Miraç Hz. Muhammed (SAV) göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye dönmesidir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte İsra ve Miraç olarak anılır.

Kur'an'da miraçtan İsra ve Necm surelerinde söz edilir.

Bununla birlikte surenin baştan itibaren ele alınması ifadelerin Muhammed'in göğe yükselmesi ile bağlantılı anlatımlar olarak algılanmasını güçleştirmektedir.