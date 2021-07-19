Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi

Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin nereli? Türk sinemasının usta isimlerinden Rasim Öztekin'in kim olduğu insanlar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. GORA filmindeki Bob Marley Faruk karakteri ile milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Rasim Öztekin sanat yaşantısında onlarca dizi, film ve tiyatroda oynadı. Rasim Öztekin Türk tiyatrosunun geleneksel simgelerinden olan kavuğun da 5. taşıyıcısı olmuştur. Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmiştir. İşte Rasim Öztekin'in hayatı ve biyografisi.

Rasim Öztekin kimdir?

Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Rasim Öztekin tiyatro, dizi ve sinema oyuncusuydu. Rasim Öztekin sananat yaşantısına çok sayıda dizi, film ve tiyato oyunculuğu sığıdrdı. Rasim Öztekin 8 Mart 2021 yılında hayatını kaybetmiştir.

Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda eğitime başlamıştır. Buradan da mezun olan usta sanatçı sahne hayatına ilk adımını atmıştır.

Rasim Öztekin İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör olarak çalışmalara başladı.

Rasim Öztekin ardından profesyonel olarak tiyatroculuğa adım attı. Öztekin Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı.

Rasim Öztekin G.O.R.A. filmindeki Bob Marley Faruk karakteri ile milyonlarca kişinin göünlünde taht kurdu.

2016 yılında Türk tiyatronusu simgelerinden olan kavuğun 5. emanetçisi oldu. Ardından kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Öztekin, "Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim" demişti.

1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı “2071'de Türkiye” adlı müzikallerde oynamıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

Rasim Öztekin ölümünden hemen önce Youtube'da yayınlanması için içerikler üretmeye başlamıştı.

Rasim Öztekin 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 62 yaşında hayatını kaybetti.

Rasim Öztekin'in naaşı Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Rasim Öztekin'in oynadıği filmler

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986

Rasim Öztekin'in oynadıği diziler

Seksenler - 2019-2021 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)

Ev Yapımı - 2020 (Kendisi, Bașrol oyuncu)

Görevimiz Komedi - 2018 (Kendisi, Jüri)

Klavye Delikanlıları - 2017 (Hiko Dayı, Başrol oyuncu)

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)

Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi, Başrol Oyuncusu)

Komedi Türk - 2008

Eyvah Halam - 2008

Suç Dosyası - 2007

Güzel Günler - 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

Hırsız Polis - 2005

Dolunay - 2005

Ev Hali - 2002

Yeni Hayat - 2001

Paşa Baba Konağı - 2000

Kızım Osman - 1998

Başka İstanbul Yok - 1996

Boşgezen ve Kalfası - 1995

Varsayalım İsmail - 1991

Köşe Dönücü - 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

Eğrisiyle-Doğrusu - 1988

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