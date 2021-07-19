Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi
Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin nereli? Türk sinemasının usta isimlerinden Rasim Öztekin'in kim olduğu insanlar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. GORA filmindeki Bob Marley Faruk karakteri ile milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Rasim Öztekin sanat yaşantısında onlarca dizi, film ve tiyatroda oynadı. Rasim Öztekin Türk tiyatrosunun geleneksel simgelerinden olan kavuğun da 5. taşıyıcısı olmuştur. Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmiştir. İşte Rasim Öztekin'in hayatı ve biyografisi.
2021-07-19 08:57:46
Rasim Öztekin kimdir?
Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Rasim Öztekin tiyatro, dizi ve sinema oyuncusuydu. Rasim Öztekin sananat yaşantısına çok sayıda dizi, film ve tiyato oyunculuğu sığıdrdı. Rasim Öztekin 8 Mart 2021 yılında hayatını kaybetmiştir.
Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda eğitime başlamıştır. Buradan da mezun olan usta sanatçı sahne hayatına ilk adımını atmıştır.
Rasim Öztekin İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör olarak çalışmalara başladı.
Rasim Öztekin ardından profesyonel olarak tiyatroculuğa adım attı. Öztekin Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı.
Rasim Öztekin G.O.R.A. filmindeki Bob Marley Faruk karakteri ile milyonlarca kişinin göünlünde taht kurdu.
2016 yılında Türk tiyatronusu simgelerinden olan kavuğun 5. emanetçisi oldu. Ardından kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Öztekin, "Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim" demişti.
1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı “2071'de Türkiye” adlı müzikallerde oynamıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.
Rasim Öztekin ölümünden hemen önce Youtube'da yayınlanması için içerikler üretmeye başlamıştı.
Rasim Öztekin 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 62 yaşında hayatını kaybetti.
Rasim Öztekin'in naaşı Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Rasim Öztekin'in oynadıği filmler
Baba Parası - 2020
Dijital Esaret - 2019
Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
Vay Arkadaş - 2010
Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
Kapılara Dikkat - 2006
Balıketi - 2006
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Pardon - 2004 (Muzaffer)
Aktör Eskisi - 2004
G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
Bay E - 1995
Türk Tutkusu - 1994
Tersine Dünya - 1993
Kurt Kanunu - 1991
Arabesk - 1988
72. Koğuş - 1987
Bir Günlük Aşk - 1986
Rasim Öztekin'in oynadıği diziler
Seksenler - 2019-2021 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)
Ev Yapımı - 2020 (Kendisi, Bașrol oyuncu)
Görevimiz Komedi - 2018 (Kendisi, Jüri)
Klavye Delikanlıları - 2017 (Hiko Dayı, Başrol oyuncu)
İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)
Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi, Başrol Oyuncusu)
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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