Rafale savaş uçağı hangi ülkenin? Rafale uçağı özellikleri nedir? Yunanistan Doğu Akdeniz'de saldırgan tavır izlemeye devam ediyor. Yunanisan'ın bölgedeki en önemli destekçisi Fransa'dan yeni Rafale savaş uçağı ve 3 fırkateyn alacağı açıklandı. Daha önce de Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alan Yunanistan'ın son hamlesi saldırgan bir politika izlediğinin bariz göstergesi. Peki Yunanistan'ın aldığı Rafale savaş uçağı hangi ülkenin? Rafale uçağı özellikleri nedir? Rafale jetleri F-16'lardan daha mı iyi?

Rafale savaş uçağı hangi ülkenin? Rafale uçağı özellikleri nedir? Yunanistan Doğu Akdeniz'de saldırgan tavır izlemeye devam ediyor. Yunanisan'ın bölgedeki en önemli destekçisi Fransa'dan yeni Rafale savaş uçağı ve 3 fırkateyn alacağı açıklandı. Daha önce de Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alan Yunanistan'ın son hamlesi saldırgan bir politika izlediğinin bariz göstergesi. Peki Yunanistan'ın aldığı Rafale savaş uçağı hangi ülkenin? Rafale uçağı özellikleri nedir? Rafale jetleri F-16'lardan daha mı iyi?

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Bölgede Türkiye lehine olan güç dengfesini değiştirmek için silahlanmaya hız veren Yunanistan Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığıy yeni açıklamada Yunanistan'ın yeni Rafale savaş jetleri ve 3 3 fırkateyn aalcağını duyurdu.

Rafale savaş uçağı hangi ülkenin?

Yunanistan Rafale savaş uçaklarını Fransa'dan aldı. Rafale savaş jetleri Fransa'nındır. Fransa uçak gemilerine inebilecek ve sadece avcı değil ayrıca bombardıman yapabilecek bir uçak istiyordu. Bunun üzerine Dassault firması Rafale'yi geliştirmeye başladı. İlk uçuşunu 1991 yılında yapmıştır.

Türü: Çok Amaçlı Jet

Ulusal kökeni: Fransa

Üretici: Dassault Aviation

İlk uçuş: 4 Temmuz 1986

Hizmete giriş: 4 Aralık 2000

Rafale uçağı özellikleri nedir?

Boyut Doneleri

Mürettebat: 1-2

Uzunluk: 15.27 m (50.1 ft)

Genişlik: 10.80 m (35.4 ft)

Yükseklik: 5.34 m (17.5 ft)

Kanat Alanı: 45.7 m² (492 ft²)

Boş Ağırlık: 9.1 t (Rafale C); 9.5 t (Rafale B); 9.8 t (Rafale M)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 24,500 kg (54,000 lb)

İtici: 2× SNECMA M88-2 turbofan

Afterburner olmadan itiş: 48.7 kN (10,960 lbf)

Afterburner ile itiş: 73.0 kN (16,400 lbf)

Performans

Maksimum hız:

* Yüksek irtifada: Mach 1.8 (2,150 km/h, 1,160 knots)

* Düşük irtifada: 1,390 km/h, 750 knots

Muharebe yarıçapı: 1,852+ km (1,000+ nmi)

Servis tavanı: 16,800 m (55,000 ft)

Tırmanma: 304.8+ m/s (1,000+ ft/s)

Kanat yüklemesi: 326 kg/m² (83 1/3 lb/ft²)

İtiş/Ağırlık: 1.13

Yunanistan'ın Rafale savaş jeti alması bölgedeki dengeleri değiştirir mi?

Türkiye, komşusu Yunanistan'ın saldırgan değil barışçıl siyasi çözümler benimsemesini beklediğini sık sık dile getirdi. Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz temmuz ayında, ikinci el Fransız Rafale jetlerinin bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceğini belirtmişti . Atina'nın Fransız Rafale jetlerini satın almasıyla ilgili olarak konuşan Akar, “Bir silahlanma yarışına girdiler. Jetler, silahlar, ekipman satın alıyorlar. Birkaç ikinci el jetle güç dengesini değiştirmek mümkün değil.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.