PUBG son dönemlerde milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunların başında gelmektedir. Dünya’nın her yerinde birçok kişinin telefonlarına indirerek oynadığı bu oyun, yediden yetmişe herkesin dilindedir. Birçok kişi diğer oyunlarda olduğu gibi PUBG oyununda kolay yoldan başarı elde etmek için hile yapmanın yolunu aramaktadır. İnternet üzerinden araştırma yapan PUBG oyuncuları, çeşitli hile yöntemleri öğrenebilmektedir. Peki PUBG hilesi nasıl yapılır? PUBG mobil oyununda hile yapma yöntemleri nelerdir? PUBG oyununun bilgisayar hilesi var mı?

Oyun oynamayı seven birçok kişi son dönemlerde sıklıkla oynanan oyunların başında gelen PUBG mobil oyununu oynamaktadır. Online olarak oynanabilen bu oyun, oldukça ilgi görmektedir. Bu oyunu oynayan oyun severlerin merak ettiği bir hususta, oyunda herhangi bir hile yapılıp yapılmayacağıdır. İşte tüm detayları ile PUBG'de hile nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

PUBG hilesi nasıl yapılır?

PUBG ilk defa 2018 yılında piyasaya sürüldüğünde birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarabilen mobil ve birden fazla oyuncunun oyun oynayabileceği bir oyun görevi görmekteydi. Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulan PUBG mobile daha sonra PlayStation 4 için de hazırlandı. Bu tarihten itibaren halen popülerliğini korumakta olan bir uygulamadır. Birçok oyunda olduğu gibi bu oyunda da çeşitli hileler yapılabilmektedir. Bu hileler sayesinde duvar görme, havada uçma, silah alma gibi birçok hile yapılarak rakipler kolaylıkla öldürülebilmektedir. Bunun yanı sıra kıyafetler ve ganimetler sergilenerek de oyuncuların dikkati dağıtılabilir ve hile yapılarak rakip oyuncular öldürülebilir.

PUBG mobile için hilE (ESP)

PUBG mobil oyununda bilinen en etkili hilelerin başında ESP gelmektedir. Bu hile sayesinde PUBG oynayan kişinin duygusal algısı gelişir ve böylelikle bu gelişme sayesinde rakip oyuncuların göremeyeceği veyahut algılayamayacağı şeyler algılanabilir. Bu hilenin sağladığı avantajlar arasında oyuncuların adları ve yerleri, sağlık çubukları, ganimetlerin ve sandıkların yerleri gibi bilgilerin öğrenilmesi gelmektedir.

PUBG mobile için hile indirme işleminden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Bu hile indirilirken şu hususlara dikkat edilirse oldukça güvenli sayılacak bir uygulama olmuş olur. Bu hususlar şöyledir;

Bu hack kullanılarak çok fazla maç yapılmaması gerekmektedir.

Bu hackin birkaç gün boyunca sadece lobilerde kullanılması gerekmektedir.

Alışma sürecinden sonra hack kullanımı birden fazla maçta gerçekleşebilir.

Eğer bu hacki kendi sorumluluğunuz altında kullanırsanız herhangi bir sorun ile karşılaşmazsınız.

PUBG mobile için hile indirme işlemi nasıl yapılmaktadır? (ESP)

Bu hususlara dikkat edildiği gibi hilenin nasıl indirildiği de oldukça önemlidir. PUBG mobil hilesi için aşağıda bahsedilen adımlar takip edilerek indirme işlemi gerçekleştirilebilir;

Öncelikle PUBG mobil oyunu Androidler için Google Play Store'dan, iOS'lar için Apple Store'dan indirilir.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra oyunu kurma işlemi gerçekleştirilir.

Kurulum sürecinde üçüncü taraf kuruluma izin verilmelidir ve kurulum bitene kadar beklenmelidir.

Daha sonra cihazın menüsünde PUBG Mobile Hack simgesi belirecektir.

Bu simgeye dokunarak APK dosyası açılıp kurulabilir.

Bu sayede oyundaki istenilen hileler kullanılabilir.

PUBG hileleri hakkında genel bilgi

Bu ve daha birçok hile vasıtasıyla kolaylıkla PUBG üzerinden rakip oyunculara karşı üstünlük kurulabilir. Milyonlarca kişinin oynadığı bu oyunda öne geçebilmek için kullanıcıların kullandığı bu hileler oldukça revaçta. Bazı durumlarda para verilerek satın alınabilen bu hileler, çoğu zaman ise ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Bu hileleri kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus hilelerin bir anda ve bütün savaşlarda kullanılmamasıdır. Eğer hileler dikkat çekilecek şekilde kullanılırsa, bu kullanıcıyı tehlikeye sokabilir. Eğer yavaş yavaş ve temkinli kullanılırsa oldukça etkili olurlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.