PTT takip no bulma | Ptt takip nasıl yapılır? PTT kargo sorgulama nasıl yapılır? Pandemi dönemi ile birlikte kargo ve posta hizmetlerine olan ilgi kat kat arttı. Türkiye'de en çok kullanan kargo firmalarından olan PTT kargo ile gönderi yapanlar kargolarının nerede olduğunu araştırıyor. Kargo sorgulamak için öncelikle takip numarasına ihtiyaç var. Takip numarası ise barkod numarası olarak da adlandırılıyor. Peki PTT takip no bulma nereden yapılır? PTT kargı takip nasıl ve nereden sorgulanır?

PTT takip no bulma | Ptt takip nasıl yapılır? PTT kargo sorgulama nasıl yapılır? Pandemi dönemi ile birlikte kargo ve posta hizmetlerine olan ilgi kat kat arttı. Türkiye'de en çok kullanan kargo firmalarından olan PTT kargo ile gönderi yapanlar kargolarının nerede olduğunu araştırıyor. Kargo sorgulamak için öncelikle takip numarasına ihtiyaç var. Takip numarası ise barkod numarası olarak da adlandırılıyor. Peki PTT takip no bulma nereden yapılır? PTT kargı takip nasıl ve nereden sorgulanır?

PTT yeni yapılanma şle birlikte ülkemizde kulalnıcı sayısını her geçen gün arttırıyor. PTT posta ve mektup hizmetlerinin yanında kargo hizmetinde de çağın gereksinimleri doğrultusunda modern sistemlerle donatıldı. PTT kargo teslim süresi ile de özel kargo şirketleri ile yarışır duruma geldi. PTT'den kargo bekleyenler ve kargo gönderenler kargolarının nerede olduğunu, belirtilen adrese ulaşıp ulaşmadığını sorgulamak istiyor. Ancak bu sorgulamayı yapabilmek için öncelikle kargo takip numarasını bilmek gerekiyor. Peki PTT takip no bulma nasıl yapılır? İşte PTT kargo sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

PTT TAKİP NO BULMA

PTT takip numarasını bilmiyorsanız eğer buna ulaşmak için kolay ve hızlı bir kaç adım mevcut. Kargo takip numarası kargo göderimi sırasında size verilen belgede mevcuttur. Eğer kargo bekleyen taraftaysanız kargo takip numarasını kargo beklediğiniz şirket ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca PTT müşteri hizmetlerini arayarak da kargo takip numarasını öğrenebilirsiniz. Bu işlemler sırasında sizden kimlik bilgileri istenecek. Doğrulama yapıldığı zaman tarafınıza PTT takip kodu verilecektir.

PTT KARGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

PTT kargo sorgulama işlemi için öncelikle takip numarasına ihitiyacınız var. Takip numarası eleinizde değilse yukarıdaki başlıkta PTT takip no bulma yöntemlerine göz atabilirsiniz. İnternetten http://gonderitakip.ptt.gov.tr/ adresine giriş yapın. Açılan sayfada kargo takip bölümü gelerek PTT takip numarasını (barkod numarası) yazarak kargo takibi yapabilirsiniz. Kargo takip kodunu büyük ve küçük harflere dikkat ederek hatasız yazmaya özen gösterin. Ardından güvenlik kodunu da girerek ptt kargo sorgulama işlemine başlayabilirsiniz.

PTT KARGO TAKİP SOGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

PTT KARGO SORGULAMA İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPABİLİRSİNİZ

PTT kargo sorgulama bir kaç kanal üzerinden yapılabilir. İşte PTT kargo sorgulama yöntemleri;

a- Şubeden PTT tebligat sorgulama

PTT kargo sorgulamak için PTT şubesine gidebilirsiniz. PTT şubesinden adınıza kargo olup olmadığını ve kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

b- Müşteri hizmetleri ile kargo sorgulama

444 1 788 numarasını arayarak müşteri hizmetlerinden kargo takibi sorgulaması yapabilirsiniz.

c- Yurt dışı gönderileri sorgulama nasıl yapılır?

Yurt dışına giden kargolar için de PTT'nin resmi internet sayfasındaki gönderi sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir.

e- E-devlet üzerinden kargo takip etme

Her gün milyonlarca kişinin kullandığı e-devlet üzerinden de kargo takibi yapabilirsiniz. E-devlette “PTT Kayıtlı Gönderi Takibi” sayfasına girerek göderi sorgulama yapabilirsiniz.

ADIMA KARGO VAR MI?

Asınıza gelen bir kargo olup olmadğını 444 1 788 numarasını arayarak ya da PTT Kargo şubesine giderek sorgulayabilirsiniz.

PTT KARGO KAÇA KADAR AÇIK

PTT Kargo hafta sonları kapalıdır. Hafta içi de saat 17.00'ye kadar dağıtım yapılabilir.

PTT NEDİR?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), genel müdürlük olarak hizmet veren, Türkiye'nin posta örgütüdür.

2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.