Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Yusuf Tuna'dan acı haber! Yusuf Tuna öldü mü?

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Yusuf Tuna öldü mü? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu üyeliğine 13 Ekim 2021 yılında atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna'dan acı haber geldi. 63 yaşında olan Prof. Dr. Yusuf Tuna bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Peki Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Yusuf Tuna öldü mü? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu üyeliğine 13 Ekim 2021 yılında atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna'dan acı haber geldi. 63 yaşında olan Prof. Dr. Yusuf Tuna bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Peki Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayınlanan atama kararına göre Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. 14 Ekim 2021 yılında bu göreve atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile üzücü haber duyuruldu. Açıklamada "Bankamızın acı kaybı... Para Politikası Kurulu Üyemiz değerli akademisyen Prof. Dr. Yusuf Tuna vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir?

Yusuf Tuna 1959 yılında Trabzon'da doğmuştur.

Prof Dr. Yusuf Tun Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu.

Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapmıştır.Çalışma hayatına 1977'de Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığında görev yaptı.

1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör danışmanı olarak devam etti. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulundu.

Prof. Dr. Yusuf Tuna 13.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna'nın, 4 yayımlanmış kitabı, 5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Tuna evli ve 3 çocuk babasıdır.

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