Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Yusuf Tuna nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası'nda görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Piyasalar göreve getirilen yeni isimlerin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Yusuf Tuna nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası'nda görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Piyasalar göreve getirilen yeni isimlerin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. İkili arasında yaşanan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmenin ardından Merkez Bankası'nda görev değişikliklerinin yaşandığı ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yer alan karar göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir?

YUSUF TUNA KİMDİR?

Yusuf Tuna 1959 yılında Trabzon'da doğmuştur.

Prof Dr. Yusuf Tun Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu.

Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapmıştır.

1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör danışmanı olarak devam etti. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulundu.

Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Para Politikası Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Mustafa Duman

Taha Çakmak

Prof. Dr. Yusuf Tuna

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.