Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir? YÖK üyesi Kemal Şenocak nereli, kaç yaşında? Yükseköğretim Kurulu'na 2 yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı. Atamanın ardından Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir? YÖK üyesi Kemal Şenocak nereli, kaç yaşında? Yükseköğretim Kurulu'na 2 yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı. Atamanın ardından Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın hayatı ve biyografisi...

YÖK'te geçtiğimiz günlerde 2 isim istifa etmişti. YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar'ın iki vekili Prof. Dr. Rahmi er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden ayrıldı. YÖK'te yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı. Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir?

Kemal Şenocak 1968 yılında dünyaya geldi.

1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur. 14 Haziran 2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Kemal Şenocak (ESOGÜ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde rektörülük yapıyordu. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 7 Haziran 2022 tarihinde ESOGÜ Senato ve Yönetim kurulu üyelerine veda ederek Ankara'ya 6 Haziran 2022'de yeni seçildiği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine başlamak için Üniversiteye veda ederek ayrılmıştı.

10 Haziran 2022 tarihinde YÖK üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan seçimi sonrası, Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır.