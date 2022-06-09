Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu istifa mı etti? YÖK başkan vekilleri neden istifa etti? 3 Haziran'da YÖK'te 6 üyenin görevine son verilmişti. Bu kez YÖK'ten 2 başkan vekilinin istifa ettiği haberleri geldi. Prof. Dr. Rahmi er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu istifa ederek YÖK Başkan vekilliği görevlerinden ayrıldı.

Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu istifa mı etti? YÖK başkan vekilleri neden istifa etti? 3 Haziran'da YÖK'te 6 üyenin görevine son verilmişti. Bu kez YÖK'ten 2 başkan vekilinin istifa ettiği haberleri geldi. Prof. Dr. Rahmi er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu istifa ederek YÖK Başkan vekilliği görevlerinden ayrıldı.

Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu istifa mı etti?

YÖK'ten 2 ismin istifa ettiği bildirildi. YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar'ın iki vekili Prof. Dr. Rahmi er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden ayrıldı.

YÖK başkan vekilleri neden istifa etti?

YÖK Başkan vekillerinin neden istifa ettiklerine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

6 YÖK üyesi görevden alınmıştı

3 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi.

YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Prof. Dr. Rahmi Er kimdir?

Prof. Dr. Rahmi Er 1959 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi'nde 1977-1981 tarhikeri arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü.

1988 yılında Ankara Üniversitesi; Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Arap Dili ve Edebiyatı) alanında doktorasını tamamladı. Doçentlik Unvanını 1991 yılında, Profesörlük Unvanını ise 1997 yılında aldı.

Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 26.08.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.

Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu kimdir?

Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden mezn olan Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu 1990 yılında Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.

Ortopedi Travmatoloji Uzmanlığının ardından 1995 yılında doçentlik, 2021 yılında ise profesörlük unvanını kazandı.

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