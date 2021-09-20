Prof. Celal Şengör İTÜ'den kovulacak mı? Celal Şengör hakkında soruşturma ne zaman sonuçlanır? İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün öğrencisi ile arasında geçen bir olayı anlatması sonrası başlayan tartışma büyüyor. Bir çok kişi Celal Şengör'ü taciz ile suçlarken İTÜ'den de Şengör hakkında flaş hamle geldi. İTÜ Celal Şengör ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Prof. Celal Şengör İTÜ'den kovulacak mı? Celal Şengör hakkında soruşturma ne zaman sonuçlanır? İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün öğrencisi ile arasında geçen bir olayı anlatması sonrası başlayan tartışma büyüyor. Bir çok kişi Celal Şengör'ü taciz ile suçlarken İTÜ'den de Şengör hakkında flaş hamle geldi. İTÜ Celal Şengör ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör görüntülü konuşma üzerinden anlattığı bir anısı sosyal medyada gündem olmuştu. Celal Şengör kadın bi öğrencisini nasıl cezalandırdığını anlatmıştı. Olay sonrası Celal Şengör'ün çalıştığı üniversiteden de bir açıklama geldi.

Prof. Celal Şengör İTÜ'den kovulacak mı?

İTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Rektörlük açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:"Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı, en net tavır göstermeyi gerektirmektedir. Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır."

Celal Şengör ne yapmıştı?

Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör'ün açıklamalarına bir çok kesimden tepki yağmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.