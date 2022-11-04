POMEM KPSS baraj puanı kaç? Önlisans 2 yıllık KPSS POMEM başvuru barajı var mı? Polis olmak için kaç puan almak gerekir? POMEM başvurusu yapmak isteyenler KPSS puanlarının yetip yetmediğini internette araştırıyor. POMEM için KPSS baraj puanı uygulaması bulunuyor. 2 yıllık üniversite mezunlarının girdiği KPSS önlisans puanı en az 65 olması gerekiyor. KPSS baraj puanını aşanlar diğer şartları da taşıyorlar ise POMEM başvurusu yapabilirler. Peki 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?

POMEM KPSS baraj puanı kaç? Önlisans 2 yıllık KPSS POMEM başvuru barajı var mı? Polis olmak için kaç puan almak gerekir? POMEM başvurusu yapmak isteyenler KPSS puanlarının yetip yetmediğini internette araştırıyor. POMEM için KPSS baraj puanı uygulaması bulunuyor. 2 yıllık üniversite mezunlarının girdiği KPSS önlisans puanı en az 65 olması gerekiyor. KPSS baraj puanını aşanlar diğer şartları da taşıyorlar ise POMEM başvurusu yapabilirler. Peki 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?

Polis olmanın hayalini kuranlar POMEM başvuruları için kolları sıvadı. KPSS sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla POMEM başvuruları için hazırlıklar başladı. Polis teşkilatında görev yapmak isteyenler öncelikle KPSS sınavına girmek zorundalar ve istenen baraj puanını aşmış olamları gerekiyor. Peki POMEM KPSS baraj puanı kaç? Önlisans 2 yıllık KPSS POMEM başvuru barajı var mı? Polis olmak için kaç puan almak gerekir?

POMEM KPSS baraj puanı kaç?

POMEM başvurusu yapmak isteyen adaylar öncelike aranan şartlara uygun olup olmadıklarını değerlendirmeli. POMME başvuru şartlarına uyan adaylar için KPSS puanı zorunluluğu vardır. Daha önce polislik KPSS sınav baraj puanının 60 olduğu açıklanmıştı ancak POMEM başvurularında bu durum farklılık gösterebilir. POMEM ilanında başvuru şartlarında aranan KPSS puanına dikkat edilerek başvuru yapılmalıdır.

Önlisans 2 yıllık KPSS POMEM başvuru barajı var mı?

POMEM başvurularında KPSS önlisans için de uygulanan bir puan sınırı bulunuyor. Bu sınırı aşan adaylar POMEM başvurusunda bulunabilir.

Polis olmak için kaç puan almak gerekir?

Polis olmak için öncelikle istenen puan türünden istenen seviyeyi aşmış olmak gerekiyor. Ardından yazılı sınav, mülakat ve parkur testleri ile uygun göreülen adaylar POMEM'e kabul edilir.

2022 29. dönem POMEM başvuruları ne zaman?

KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de yapılmıştı. 3 Kasım'da ise sonuçların açıklanmasının ardından binlerce kişi 29. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağını merakla beklemeye başladı. POMEM 29. dönem sınav başvuruları için henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Polis Akademisi geçtiğimiz yıllarda yani 28. dönem POMEM alımlarını yıl sonunda gerçekleştirmişti. 28. dönem POMEM başvuruşarı başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Mülakat sonuçları ise 9 Haziran 2022 tarihinde duyurulmuştu. POMEM 29. dönem başvuruların da bu tarih aralığında olması bekleniyor.

POMEM başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak.

Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.

Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.

Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.

Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.

Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.

Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.

Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.

POMEM nedir?

POMEM ya da Polis Meslek Eğitim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

Ankara (Akyurt) İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Diyarbakır A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi