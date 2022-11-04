2022 POMEM başvuruları ne zaman? POMEM 29. dönem polis alımı | Lisan-Önlisans POMEM başvurusu başladı mı?

POMEM 29. dönem polis alımı | Polis teşkilatına katılarak ülkeye hizmet vermenin hayalini kuranlar POMEM başvurularının bir an önce başlamasını bekliyor. KPSS sonuçlarının da açıklanmasıyla adaylar polis alımı başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Peki 2022 POMEM başvuruları ne zaman? Lisan-Önlisans POMEM başvurusu başladı mı? İşte polis olmak isteyenlerin hayalini kurduğu POMEM alım sürecine dair gelişmeler...

2022 POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvurusu başladı mı? soruları araştırılmaya devam ediyor. Polis olmanın hayalini kuran on binlerce kişi her sene POMEM başvurularını sabırsızlıkla bekliyor. Polis olmak için hem KPSS sınavına çalışanlar hem de fiziki anlamda çalışmalarına hız verenler POMEM sınav başvurularının başlamasını bekliyor. 2022 POMEM 29. dönem başvurularına dair araştırmalar KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

POMEM başvuruları ne zaman?

KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de yapılmıştı. 3 Kasım'da ise sonuçların açıklanmasının ardından binlerce kişi 29. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağını merakla beklemeye başladı. POMEM 29. dönem sınav başvuruları için henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Polis Akademisi geçtiğimiz yıllarda yani 28. dönem POMEM alımlarını yıl sonunda gerçekleştirmişti. 28. dönem POMEM başvuruşarı başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Mülakat sonuçları ise 9 Haziran 2022 tarihinde duyurulmuştu. POMEM 29. dönem başvuruların da bu tarih aralığında olması bekleniyor.

POMEM 29. dönem polis alımı

2022-2023 döneminde POMEM'in yeni alım yapması bekşeniyor. KPSS sınav sonuçlarını alan adaylar polis olmak için can atıyor. Polis teşkilatına katılmak isteyenler POMEM alımı ne zaman yapılacak? diye sormaya başladı. POMEM 29. dönem polis alımlarına dair önümüzdeki günlerde duyuru yapılaması bekleniyor.

Lisan-Önlisans POMEM başvurusu başladı mı?

POMEM hem 4 yıllık üniversite mezunu (lisans) hem de 2 yıllık üniversite mezunu (önlisans) alanında alımlar gerçekleştiriyor. POMEM başvurularının yıl sonuna doğru başlaması oldukça muhtemel görünüyor.

Polis nasıl olunur?

Polis olmak isteyenler başvuru şartlarını taşıyorlarsa POMEM'e başvuru yapabilir. Polis olmak isteyenler farklı aşamlardan geçmek zorunda. Öncelikle yazılı sınavdan geçer not alınmalı. Ardından mülakat aşamasını geçenler için parkur çalışmaları yapılır. Liseden çıkışta polis okuluna girmek için ise se diploması sonrasında üniversite sınavından yüksek puan almaları gerekir. Önlisans ve lisans KPSS puanlarında ise belirlenen barajı aşmış olmak gerekiyor.

KPSS önlisans polis baraj puanı kaç?

KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Önlisans puanıyla polisliğe başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS P3 puan türüne bakmalıdır. Adaylar aldıkları puanın POMEM başvurusu için yetip yetmeyeceğini merak ediyor. POMEM başvurusu için KPSS önlisanstan 65 ve üstü puan almak gerekiyor.

Polis olma şartları nelerdir?

Polis olmak isteyenlerde aranan genel şartlar şunlardır;

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

Ceza almamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM Türkiye'de hangi illerde var?

Ankara (Akyurt) İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Diyarbakır A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

POMEM nedir?

POMEM ya da Polis Meslek Eğitim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir. .