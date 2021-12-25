POMEM 28. dönem kontenjanı | POMEM 28. dönem ön lisans ve lisans kaç kişi alınacak?

POMEM 28. dönem kontenjanı | Polis olmanın hayalini kuranlar POMEM 28. dönem polis alımlarının başlamasını dört gözle bekliyordu. POMEM 8 bin polis adayı alımı yapacağını açıkladı. Açıklamanın ardından POMEM 28. dönem ön lisans ve lisans kaç kişi alınacak? POMEM erkek ve kadın kaç kişi alınacak sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 28. dönem 8 bin polis alımına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı POMEM sınavı giriş duyurusunu da yayımladı. İşte 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımına dair detaylar...

POMEM 28. dönem kontenjanı | Polis olmanın hayalini kuran binlerce kişi 28. dönem POMEM alımlarının başlamasını dört gözle bekliyordu. Beklenen gün geldi ve ön başvuru tarihi açıklandı. POMEM'e girerek polis olmayı isteyenler 28. dönem kontenjanlarının ne kadar olduğunu, kaç lisans, kaç ön lisans mezununun alınacağını da merak ediyordu. POMEM 28. dönem ön lisans ve lisans kaç kişi alınacak? sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyordu. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda tüm bu sorulara yanıt verilmiş oldu. İşte POMEM 8 bin polis alımına dair detaylar...

POMEM 28. dönem kontenjanı

Polis Akademisi Başkanlığın'dan POMEM 28. dönem alımlarına dair açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

POMEM 28. dönem ön lisans ve lisans kaç kişi alınacak?

POMEM 28. dönem için 6.400 lisans mezunu (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans mezunu (1.280 erkek ve 320 kadın) alımı yapılacak.

POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

POMEM 28. dönem başvuru şartları nelerdir?

POMEM 28. dönem başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak 27. dönem POMEM başvuru şartlarına bakarak bir fikir elde edebilirsiniz. İşte 27. dönem POMEM başvuru şartları;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.