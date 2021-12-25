27. dönem POMEM alımlarının ardından gözler 28. dönem POMEM alımlarına çevrilmişti. POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman? POMEM 8 bin polis alımı başvuruları başladı mı? sorusu polis olmak isteyen binlerce kişi tarafından soruluyordu. Polis olmanın hayalini kuran ve 28. dönem POMEM alım sınavlarını dört gözle bekleyenleri sevindirecek bir duyuru geldi. Duyuruda 28. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte 2022 POMEM 8 bin polis alımına dair detaylar...

Binlerce kişi 28. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre POMEM sınav başvurularının tarhi netleşti. Binlerce polis adayı POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman? POMEM 8 bin polis alımı başvuruları başladı mı? sorularını sorarken gelen duyuru herkesi sevindirdi. İşte POMEM 8 bin polis alımına dair son gelişmeler...

POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığın'dan Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis adaylarının alımı için detaylar açıklandı. Polis olmanın, ülkeye hizmet etmenin hayalini kuran binlerce kişi POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman? sorusunun yanıtını arıyordu. Polis Akademisi Başkanlığın'dan yapılan açıklamada POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvurularının tarihleri belli oldu. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır. Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

POMEM 8 bin polis alımı başvuruları başladı mı?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin polis adayı alınacağı açıklanmıştı. POMEM alımları için ön başvurular 27.12.2021 tarihinde başlayacak.

POMEM 28. dönem KPSS şartı var mı?

ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından alım yapılacaktır.

POMEM 28. dönem 8 bin polis alımı lisans, ve önlisans kaç kişi alınacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığın'dan duyuru

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.