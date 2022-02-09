Polis şark görev süresi düşecek mi, düştü mü? Doğu görev süresi ne kadar kaç ay olacak? Yeni mezun polisler batıya mı atanacak? Polislerin şark görev süresi değişiyor. Polislerden gelen talepler üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü görev süreleri ile ilgili yaptığı çalışmaları tamamladı. Değişiklikle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinin görev süreleri düşürülecek. Yeni düzenleme ile birlikte yeni mezun polislerin de ilk olarak batı illerine ataması yapılacak.

Binlerce polis memurunu ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. İllerin ve ilçelerin görev sürelerini yeniden düzenleyen yönetmelikte sona yaklaşıldığı iddia edildi. Binlerce polis gelişmelerden sonra Polis şark görev süresi düşecek mi, düştü mü? Doğu görev süresi ne kadar kaç ay olacak? Yeni mezun polisler batıya mı atanacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Polis şark görev süresi düşecek mi, düştü mü?

Polis şark görev sürelerinin yeniden düzenleneceği iddia edildi. Personelden gelen talepler üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü konuyu ele aldı. Detaylı çalışamlar sonucunda yönetmelik değişikliğinde sona gelindi. Değişiklikle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinin görev süreleri düşürülecek. Yönetmelik değişikliğinin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Doğu görev süresi ne kadar kaç ay olacak?

Doğu görev sürelerinin il ve ilçelere göre yeniden düzenleneceği iddia edildi. Yeni düzenleme ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde görev yapan 62 bin 630 personel, yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan polisler ise bu süre artışından etkilenmeyeceği öğrenildi. Yönetmelik değişikliğine göre ikinci şart görevini yapmakta olan personellerin yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak. Bu uygulamaya emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personellerin dahil edilmeyeceği öğrenildi.

Yeni mezun polisler batıya mı atanacak?

Mezun olan polisler öncelikli olarak batı illerine atanacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. Bölge (şark) illerine atanacak.