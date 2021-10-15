2022 polis maaşı | 2022 polis maaşı ne kadar olacak? 2022'de polisler kaç lira zam alacak? Memur sendikaları ile hükümet arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023 yılında yapılacak zam oranları belli oldu. 2022 yılına sayılı günler kala polisler maşlarında ne kadar artış olacağını merak edip araştırmaya başladı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile milyonlarca memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılcağı belli oldu. Varılan anlaşmaya göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bu anlaşma sonrası memurlar enflasyon farkıyla birlikte 2022'de ve 2023'te ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı.

2022 polis maaşı ne kadar olacak?

Anlaşma ile sonlanan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin cebine girecek zam miktarı belli oldu. 2022 yılında (8/1) kademedeki bir polis memurunun maaşı Ocakta 7 bin 227, Temmuz'da 7 bin 733 lira olacak. Başkomiser maaşı ise ocakta 8 bin 250 lira olurken temmuzda 8 bin 828 lira olacak.

2022 memur zamlı maaşları

Öğretmenler 2022'de ne kadar maaş alacak? Öğretmen 2022 zammı ne kadar?

1/4 kademedeki bir öğretmen 2022 ocak ayında 6.818 TL maaş alacak?

9/1 kademedeki bir öğretmen 2022 ocak ayında 6.195 TL maaş alacak?

2022 Bekçiler ne kadar maaş alacak? Bekçi 2022 maaşı ne kadar olacak?

Aktif görevde olan beekçiler 2021 Temmuz ayında 5.400 lira maaş alıyorken 2022 Ocak zammı ile aldıkları maaş 5,680 TL'ye çıkacak

Hemşireler 2022 yılında ne kadar zam alacak? Hemşire 2022 zamlı maaşları ne kadar olacak?

2021 Temmuz ayında 6.324 TL alan aktif görevdeki bir hemşire 2022 zammı ile Ocak ayında 7.035 TL zam alacak?





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