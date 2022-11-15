Polis maaş promosyonu kasımda mı ödenecek? Vakıfbank polis promosyon ödemeleri hangi ayda verilecek? Revize edilen polis maaş promosyonları için ödeme tarihi verildi. Vakıfbank konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki ama promosyonlar hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

Polis maaş promosyonu kasımda mı ödenecek? Vakıfbank polis promosyon ödemeleri hangi ayda verilecek? Revize edilen polis maaş promosyonları için ödeme tarihi verildi. Vakıfbank konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki ama promosyonlar hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

Polis maaş promosyonu kasımda mı ödenecek?

VakıfBank polis maaş promosyonu ödemeleri için tarih verildi. Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi ile ödenecek.

Polis maaş promosyonu ne kadar oldu?

Vakıfbank ve emniyet genel müdürlüğü ile yapılan yeni protokole göre polis maaş promosyonları 27 bin lira olarak revize edildi.

Polis promosyonları neden revize edildi?

Daha önce yine Vakıfbank ile yapılan anlaşmaya göre polis memurları için verilen promosyon ödemesi her yıl 300 TL olarak belirlenmişti. Daha sonra EGM'nin talebi üzerine Vakıfbank yeni bir teklif sundu ve anlaşma imzalandı.