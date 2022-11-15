Polis promosyon ödemeleri için yapılan yeni anlaşma sonrası gözler promosyonlarını ödeneceği tarihe çevrildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan polisler için verilecek olan promosyon ödemelerinin tarihi belli oldu. Polis maaş promosyonu yattı mı? Vakıfbank polis maaş promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? EGM 2022 promosyon ödemeleri detayları...

Polis promosyon ödemeleri için yapılan yeni anlaşma sonrası gözler promosyonlarını ödeneceği tarihe çevrildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan polisler için verilecek olan promosyon ödemelerinin tarihi belli oldu. Polis maaş promosyonu yattı mı? Vakıfbank polis maaş promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? EGM 2022 promosyon ödemeleri detayları...

Polis maaş promosyonu yattı mı?

Polis memurlarının gündeminde olan promosyon ödemeleri için tarih belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden polis maaş promosyonunun ne zaman yatacağına dair bir açıklama yayımlandı. Promosyon açıklamasında;

"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır." sözlerine yer verildi.

Vakıfbank polis promosyon ödemesi ne kadar?

Yapılan görüşmeler sonucunda polis promosyonlarında yapılan revize ile ödemeler 27 bin TL'ye yükseltildi.

Vakıfbank polis maaş promosyonu hesaplara ne zaman yatacak?

Söz konusu revize sonrasında Vakıfbank polis maaş promosyonlarının 1 kasımdan sonra ödenmeye başlanacağı belirtildi.

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