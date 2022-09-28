Polis maaş promosyon 27 bin lira tek seferde, peşin mi yatacak? EGM banka maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM banka maaş promosyonu taksitle mi, her ay mı yoksa bir kerede mi yatacak? soruları EGM'den yapılan banka maaş promosyonu açıklamasının ardından binlerce polis tarafından sorulmaya başlandı. Ülke güvenliği için canlarını hiçe sayan kahraman polislere maaş promosyon müjdesi geldi.

Polis maaş promosyon 27 bin lira tek seferde, peşin mi yatacak? EGM banka maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM banka maaş promosyonu taksitle mi, her ay mı yoksa bir kerede mi yatacak? soruları EGM'den yapılan banka maaş promosyonu açıklamasının ardından binlerce polis tarafından sorulmaya başlandı. Ülke güvenliği için canlarını hiçe sayan kahraman polislere maaş promosyon müjdesi geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama binlerce polis memurunu sevindirdi. EGM'den yapılan açıklamada banka maaş promosyonu konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Polis maaş promosyon 27 bin lira tek seferde mi yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. 27 bin lira olan polis banka maaş promosyonunun peşin ve tek seferde hesaplara yatacağı açıklandı.

EGM banka maaş promosyonu ne zaman yatacak?

27 bin lira olan polis banka maaş promosyonun1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

EGM nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Türk Polis Teşkilatı, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, belediye teşkilatının bulunduğu yerlerde görev yapmakta olup sahil ve denizlerde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı, kırsalda ise Jandarma Genel Komutanlığı sorumludur.

Merkez teşkilatı bünyesinde Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekât, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekât, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri vardır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur. Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.