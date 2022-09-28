Polis maaş promosyonu 27 bin lira mı? EGM Polis maaş promosyonu tek seferde mi yatacak, he ay mı ödenecek? Polis banka maaş promosyonu ne kadar? Binlerce polisin merakla beklediği banka maaş promosyonlarında sona gelindi. Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonlarının ne kadar olduğunu açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığı belirtildi. Bunun üzerine polisler maaş promosyonun tek seferde mi yoksa aylık olarak mı yatacağını araştırmaya başladı.

Polis maaş promosyonu 27 bin lira mı? EGM Polis maaş promosyonu tek seferde mi yatacak, he ay mı ödenecek? Polis banka maaş promosyonu ne kadar? Binlerce polisin merakla beklediği banka maaş promosyonlarında sona gelindi. Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonlarının ne kadar olduğunu açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığı belirtildi. Bunun üzerine polisler maaş promosyonun tek seferde mi yoksa aylık olarak mı yatacağını araştırmaya başladı.

Polis bana maaş promosyonları belli oldu. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. EGM polis banka maaş promosyonlarının ciddi oranda zamlı olacağını açıkladı.

Polis maaş promosyonu 27 bin lira mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

EGM Polis maaş promosyonu tek seferde mi yatacak, he ay mı ödenecek?

EGM polis banka maaş promosyonlarının tek seferde mi yoksa her y maaşa ek olarak mı yatacağı pek çok polis tarafından soruluyor. Bu sorunun yanıtı ilerleyen dakikalarda netlk kazanacak.

EGM bir açıklama daha yapmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son zamanlarda oldukça tartışılan polis banka maaş promosyonlarına ilişkin önemi bir duyuru yayımladı. EGM açıkalamasında maaş promosyonarında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

EGM'den yapılan çıklamada, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.

''Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur'' ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklandı. .