Adalet Bakanlığı memur banka maaş promosyonu 25 bin TL mi? Adalet Bakanlığı Vakıfbank memurlar 25.000 TL maaş promosyonu mu alacak? Son zamanlarda memur ve emekli maaş banka promosyonları gündemdeki tazeliğini koruyor. Maaş promosyonları konusunda tartışmalar devam ederken Adalet Bakanlığı maaş banka promosyonuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı memur banka maaş promosyonu ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Adalet Bakanlığı memur banka maaş promosyonu 25 bin TL mi? Adalet Bakanlığı Vakıfbank memurlar 25.000 TL maaş promosyonu mu alacak? Son zamanlarda memur ve emekli maaş banka promosyonları gündemdeki tazeliğini koruyor. Maaş promosyonları konusunda tartışmalar devam ederken Adalet Bakanlığı maaş banka promosyonuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı memur banka maaş promosyonu ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu 25 bin TL mi oldu?

Adalet Bakanlığı, Vakıfbank ile "personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenmesini" içeren bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı memurlar 25.000 TL banka maaş promosyonu mu alacak?

Son dakika kodu ile geçen bilgiye göre Adamet Bakanlığı Vakıfbank ile 25.000 TL tutarında promosyon konusunda anlaşmaya imza attı.

Adalet Bakanlığı banka promosyon sözleşmesi 1 Eylül'de bitecekti

Adalet Bakanlığının Vakıfbank ile olan banka promosyonu anlaşmasının 1 Eylül 2022'de sona ereceği öğrenildi. Adalet Bakanlığı Merkez, Adli ve İdari Yargı Birimleri ile Taşra Teşkilatının banka promosyonu anlaşması sonucunda 07.08.2017 günü Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ile 01.09.2017- 01.09.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 5 yıl süreli protokol imzalanmıştı. .