PIKTES öğretmenlerine kadro verilecek mi? PIKTES eğitimcileri kadroya geçecek mi? Binlerce eğitimci Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasını bekliyordu. Kanun ile öğretmenlerin özlük hakları artacak ve meslek tanımları yapılmış olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ayrıca sözleşmeli öğretmenlik tanımı da ortadan kalkmış olacak. PIKTES eğitimcileri de bu anlamda kendilerine de kadro verilmesini talep ediyordu.

PIKTES öğretmenlerine kadro verilecek mi? PIKTES eğitimcileri kadroya geçecek mi? Binlerce eğitimci Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasını bekliyordu. Kanun ile öğretmenlerin özlük hakları artacak ve meslek tanımları yapılmış olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ayrıca sözleşmeli öğretmenlik tanımı da ortadan kalkmış olacak. PIKTES eğitimcileri de bu anlamda kendilerine de kadro verilmesini talep ediyordu.

PIKTES Projesi'nin temel amacı, Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye'deki eğitime erişimlerine ve sosyal uyumlarına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığının Geçici Koruma Altındaki çocukların Türk eğitim sistemine katılımı ve uyumuna yönelik çabalarını desteklemek de Proje'nin özel amaçları arasında yer almaktadır.

PIKTES öğretmenlerine kadro verilecek mi?

PIKTES eğitimcileri MEB bünyesinde kadroya geçmek isiyor. Ancak bu konuda bir çalışma bulunmuyor. MEB çalışanı olup uzun süre kadroya geçemeyen PIKTES öğretmenleri sorunlarına bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

PIKTES eğitimcileri kadroya geçecek mi?

PIKTES eğitimcilerine yönelik kadro çalışması şu anda yapılmıyor.

"Kadrolu öğretmen olarak atanmasları mümkün olamamaktadır"

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2016 yılından itibaren Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesine göre sözleşmeli öğretmen istihdamı ile karşılanmaktadır. Bu nedenle PIKTES kapsamında görevlendirilen öğretmenlerin kadrolu öğretmen olarak atanması bugün itibarıyla mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda mümkün olamamaktadır” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.